Система фанкойл: новое имя среди производителей конверторного отопления

О конверторной системе отопления сказано немало слов. В мире хватает, как сторонников, так и противников такого способа нагрева воздуха. Противники, как правило, ошибаются в своих доводах, путая устаревшие системы эклектической конвекции с водяным отоплением. Водяные конвекторы, в отличие от электрических собратьев, не пересушивают воздух, плюс, ко всему, система датчиков и регуляторов позволяет отслеживать параметр влажности, своевременно запуская необходимые процессы работы конвектора.

Современные системы отопления

Мы хотим рассказать об одной из таких систем. Система фанкойл обеспечивает быструю и максимально полную доставку всей мощности теплоносителя в окружающее пространство. Если в обычных радиаторах, часть энергии тратится на нагрев материала батарей, в конвекторах все тепло отдается. Мощные вентиляторы обеспечивают его распределение в помещении любой площади.

Какие водяные конвекторы представлены на отечественном рынке?

Существует две больше разновидности таких конвекторов:

внешние;

встроенные.

Внешние модели могут монтироваться на стены, вдоль плинтусов, либо устанавливаться отдельно. Встроенные конвекторы устанавливаются внутрь пола, стен. Внешние и встроенные модели работают по одному и тому же принципу, но отличаются производительностью. Напольные версии, как правило, обладают более высокой теплоотдачей.

Выбираем Фанкойл

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Естественная конвекция

Системы без вентиляторов, распределяющих горячий воздух, являются самыми доступными, но и наименее мощными.

Принудительная конвекция

Данные системы позволяют достичь солидных показателей мощности на уровне теплоотдачи в 1000-1500 Вт.

Конвекторы для влажных помещений

Чтобы поддерживать заданные показатели влажности, к примеру, в оранжереях, потребуется использовать максимально мощные системы на 1500-4000 Вт.

Отдельного внимания заслуживают декоративные модели, рассчитанные на открытый монтаж и гармоничное сочетание с другими интерьерными элементами.

Производительность конвекторов

Выбор водяных конвекторов должен выполняться исходя из площади помещения. Так, для обогрева комнаты, размером 7-20 квадратных метров, потребуется конвектор, способный работать на показателях мощности от 1000 до 2000 Вт. Нужно понимать, что каждая система имеет собственные возможности регулировки температуры нагрева теплоносителя. То есть если в маленькую комнату установить мощный конвектор, он будет работать на минимальных режимах.

Выбирайте отопительный прибор с учетом запаса производительности в пределах 15-20%.