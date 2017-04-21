Симптомы и лечение воспаления в позвоночнике

Среди болезней позвоночника воспалительного характера наиболее часто диагностируется спондилит. При развитии болезни наблюдается вовлечение в данный процесс эпидурального пространства и межпозвоночных дисков. Все это будет вести к крайне опасной деформации позвоночника и со временем становится причиной инвалидизации. Воспалительные заболевания позвоночника затрагивают также межпозвонковые диски (дисцит) и мелкие межпозвонковые суставы (спондилоартрит).

Типичные особенности воспаления позвоночника

Главным признаком воспалительных процессов считается боль. Интенсивность боли колеблется от вполне умеренной до крайне сильной, когда пациент практически не имеет возможности двигаться. Боль затрагивает несколько сегментов в позвоночнике.

Главное значение выявления воспаления позвоночника имеет сочетание лабораторных анализов с компьютерной томографией или рентгенографией. Определить 100% локализацию и распространенность очага поражения в настоящее время возможно при помощи магнитно-резонансной томографии, широко применяется радионуклидное сканирование.

Показанием оперативного вмешательства является возникновение абсцессов, присутствие неврологических нарушений по причине повреждения анатомических структур, стремительно развивающаяся деформация позвоночного столба. Современные технологии подразумевают коррекцию и фиксацию позвоночника больного в нужном положении.

Болезнь Бехтерева

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) поражает молодых мужчин и продолжительное время проходит незаметно. Через некоторое время заболевание проявляется такими признаками, как:

трудности с выполнением простейших физических упражнений, уменьшение гибкости позвоночника;

болевые проявления в области таза, поясницы;

затруднительность движений после ночного сна или долгого пребывания в неподвижном положении;

припухлость и покраснение в зоне пораженных суставов;

нарушение дыхания.

Лабораторный анализ крови показывает высокую СОЭ – характерный признак воспаления. При последующей эволюции болезни наблюдается явная деформация позвоночного столба, вследствие срастания позвонков. Кроме того протекают изменения со стороны внутренних органов – иридоциклиты, амилоидоз почек, миокардиты.

Операция при болезни бехтерева требуется в том случае, если классическая терапия не дала результатов. Современные технологии, применяемые в спинальной хирургии, позволяют почти полностью вернуть подвижность суставов. Операции эффективны и малотравматичны, а реабилитационный период минимален. На поздних стадиях заболевания, эндопротезирование суставов - это единственный испытанный способ вернуть необходимые функции позвоночнику. Искусственные суставы изготавливают из уникальных биосовместимых веществ.

Источник статьи klinikum-karlsbad.ru