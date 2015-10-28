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Сервисные центры по ремонту телефонов и планшетов: профессиональные комплексное обслуживание

Сервисные центры по ремонту телефонов и планшетов: профессиональные комплексное обслуживание

Сервисный центр по ремонту телефонов, планшетов и смартфонов "СтилуС" – это команда профессиональных единомышленников, предоставляющих свои услуги на рынке электроники. Со времен появления первых мобильных устройств их функциональность претерпела значительные изменения. Современные смартфоны и планшеты способны практически полностью заменить стационарные компьютеры, поскольку их возможности позволяют выходить в Интернет, создавать и редактировать файлы различных форматов, вести переписку, поддерживать видеосвязь, снимать фото и видеоролики. Также они служат органайзерами, диктофонами и выполняют еще множество других операций и функций. Несмотря на стремление производителей приспособить мобильные устройства к эксплуатации в любых, даже экстремальных условиях, все же их тонкая организация требует бережного отношения. В темпе современной жизни это не всегда возможно обеспечить, поэтому практически все из нас обращаются в сервисные центры по ремонту планшетов, телефонов и другой техники.

Комплекс услуг сервисного центра "СтилуС"

На сегодняшний день сервисное предприятие недорого предоставляет следующие виды услуг:

  • ремонт телефонов и смартфонов: обслуживание устройств любых производителей и уровня сложности, восстановление ПО, настройка, снятие блокировки, BGA-пайка, программирование через интерфейс JTAG и пр.;

  • ремонт планшетов: предлагается прошивка и разблокирование, установка адаптированных программ, настройка Интернета, обслуживание изделий любых брендов;

  • если ваше устройство окончательно вышло из строя и не включается, то специалисты сервисного центра "СтилуС" произведут конвертацию и перенос информации на другие носители, также предложат услуги по восстановлению поврежденных файлов;

  • профессиональная диагностика: от ее точности зависит стоимость дальнейшего ремонта;

  • запчасти и аксессуары по низким ценам: обширный выбор оригинальных комплектующих на месте значительно ускорит процесс восстановления устройства, а также избавит вас от временных и финансовых затрат на поиски необходимого;

  • возможность дистанционного ремонта планшета или телефона: воспользовавшись услугами курьерской службы, можно передать на обслуживание или забрать устройство, предварительно контролируя ход работ с помощью статуса на сайте.

Сервисный центр по ремонту планшетов, телефонов и других гаджетов предоставляет свои услуги в г. Белгород-Днестровский (Одесская область). Возможности современного диагностического и ремонтного оборудования, а также высокий технический уровень сотрудников позволят вам быстро и дешево вернуть ваших электронных помощников в строй.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения28.10.2015
Количество просмотров88
Статью добавил пользователь admin
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