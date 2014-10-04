Секреты красной икры

​Икра – не только польза и вкус, она играет важную роль в обрядах, приметах и традициях. Да и секрет один есть.

Думаю, Вы хотите в первую очередь узнать о тайнах?

Красная икра содержит лецитин, серотонин и тестостерон. Где, лецитин – расслабление, серотонин – удовольствие, а тестостерон – желание. Уловили связь? Говорят, что такое сочетание свидетельствует о том, что красная икра – афродизиак. Причем очень полезный. Если хотите завоевать свою половинку – смело покупайте икру. Кстати, это еще и престижно, ведь красная икра – деликатес, который оценит любой гость даже с очень изысканным вкусом.

Теперь Вы знаете, как еще применять красную икру. А вот раньше она была еще и незаменимым компонентом некоторых примет и обрядов. Она часто фигурирует в свадебных обрядах и приметах для беременных.

Но сесть и съесть ложкой икру – это не за правилами этикета. Достаточно высокая цена, изысканный вкус – требуют неких правил подачи.

Лучший вариант – подать икру, как отдельное блюдо. Но учтите, что посуда и ложечка должны быть либо стеклянными, либо серебряными. Если хотите почувствовать себя гурманом, не пережевывайте икринки, а давите языком во рту. Тогда Вы почувствуете деликатность и неповторимость этого блюда, и получите удовольствие от нежного вкуса. Конечно, если Вы не намеренны постоянно устраивать светские ужины, то приобретать специальную икорницу необязательно. Есть и другие способы подачи.

Всем знаком вкус багета, сливочного масла и икры. Хотя диетологи относятся к этой подаче не слишком приветливо, это вкусно и создает настроение праздника и французской изысканности.

Есть еще один вариант, его называют русским – блины с красной икрой. Не буду утверждать, чей это рецепт, но вкус удивительный.

Это были традиционные варианты подачи красной икры, а первый способ – классический. Но мы живем в таком веке, когда приветствуется оригинальность, фантазия и новинки. Поэтому смело экспериментируйте, удивляйте родных и близких.

Главное, помните, что икру надо выбирать правильно, чтобы быть уверенным в её качестве. Выбирайте лучшее. Кстати, можно заказать икру красную прямо домой по ссылке http://ikra-market.com.ua/ru/ikra-krasnaya.html. Вы получите качественный, безопасный продукт и сэкономите время на его поиски.

Приятного аппетита! И помните, регулярное употребление красной икры, сприяет повышению вашего иммунитета.

Автор статьи: ikra-market.com.ua