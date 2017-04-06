Счетчик тепла в Киеве

Строительство домов с горизонтальной системой отопления для многих стало возможностью существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг в осенне-зимний период. Достигается это посредством установки простого современного прибора – квартирного теплосчетчика. Точное и компактное устройство позволяет вполовину снизить расходы на тепло, если разумно подойти к использованию ресурса.

Особенности установки

Счетчик тепла устанавливается на входе в отопительную систему квартиры, причем, может фиксироваться как на горизонтальном, так и вертикальном трубопроводе. Это позволяет выделить для него неприметное место и не нарушать дизайн помещения. Главное условие при этом – позаботиться о свободном доступе к прибору для снятия показаний.

Каждый жилец может самостоятельно выбрать теплосчетчик, однако, будет разумнее посоветоваться со специалистом. Почему? Корректность работы прибора и его долговечность будут зависеть от качества теплоносителя: насколько он замутнен, имеет ли механические включения, песок, ржавчину. Проведя анализ, мастер сможет порекомендовать наиболее оптимальный тип счетчика.

Установка узлов учета также требует рук специалиста. Она проходит в несколько этапов:

сбор разрешительных документов;

разработка и утверждение проекта;

установка счетчика;

пусконаладочные работы;

приглашение представителя теплоснабжающей организации для пломбирования прибора;

консультация по поводу пользования.

Доверяя этот процесс компании Т-Облик, которая уже несколько лет устанавливает счетчики тепла в Киеве и области, вы можете быть уверены в правильности проведения каждого этапа.

Как работают современные теплосчетчики?

Счетчики тепла производства Дании, Польши и Германии, которые предлагает наша компания, отличаются надежностью, современным дизайном и большим набором дополнительных функций. Они выполняют точный учет, могут годами хранить данные за разные отчетные периоды, дистанционно передают их на другие устройства, производят самодиагностику для исправления ошибок.

Отличные характеристики устройств позволяют производить их поверку не чаще одного раза в 4 года. Это не только избавляет вас от лишних хлопот, но и экономит ваши же деньги. Выбирая нашу копанию для установки теплосчетчика, вы также можете обратиться к нам по поводу его очередной или внеплановой поверки.