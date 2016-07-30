Сайдинг Альта-Профиль от «Строй Дом»

Альта сайдинг считается одним из самых практичных и востребованных материалов, представленных на строительном рынке. Производитель данного материала позиционирует его как полностью безопасное изделие, которое обладает значительным сроком службы. Эти качества сделали его довольно востребованным материалом в строительстве. Сайдинг от Альта-Профиль – надежность и качество Альта профиль сайдинг – это уникальный материал, который является идеальным решением для отделки фасадов зданий, а также административных построек. Он обладает уникальным составом, а также улучшенным замком антиураганного типа. Такой замок отлично справляется с ураганным ветром, при этом исключает возможную деформацию панелей. Кроме того, он позволяет быстро и без сложностей сформировать нужную конструкцию. Среди иностранных предложений Альта сайдинг является наиболее приемлемым изделием, как по качеству, так и по цене. Это дает возможность создавать только надежную обшивку, способную выдерживать существенные нагрузки на поверхность. Преимущества сайдинга от Альта-Профиль Предлагаемый сайдинг полностью отвечает все требованиям по безопасности и качеству, которые предъявляются к данным изделиям по всему миру. Именно поэтому в "Строй Дом" данный отделочный материал довольно востребованный. Кроме того, что цена на альта сайдинг очень доступная, он обладает солидным перечнем преимуществ: Представленный материал обладает высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Минимальный срок службы изделия 30 лет.

Совершенно неприхотлив в эксплуатации. Он отлично служит в любое время года.

Солидный ассортимент сайдинга позволяет реализовывать любые дизайнерские задумки. В "Строй Дом" данный материал представлен в самых разнообразных цветовых решениях, с различными текстурными вариантами. Любое строение, отделанное таким сайдингом, становится гораздо ярче и заметнее.

Полная безопасность материала. Он не горит, совершенно безопасен в экологическом плане, устойчив к коррозии.

Панели обладаю малым весом, несмотря на отличную прочность. Поэтому применять его можно для облицовки практически любых строений.

Актуальная цена. Относительно аналогов, цена представленного сайдинга ниже, что делает его доступным для каждого. Относительно альтернативных изделий представленный облицовочный материал можно применять как для отделки цокольной части, так и для фасада. Его прочность позволяет делать это без каких-либо трудностей.