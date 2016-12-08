Сантехника из камня – это стильно и не только

Изделия из камня всегда выглядят стильно и солидно, согласитесь. Мы являемся производителем сантехники из искусственного гранита для Вас, наши прекрасные изделия – умывальники для ванной, поддоны для душевых кабин, ванные и кухонные мойки служат для того, чтобы домашняя работа на кухне и использование сантехники Мираджио в ванной – было максимально легким и приятным. Мы – лидер, производитель сантехники Miraggio в Днепропетровске. К вашим услугам! Плюсы таких раковин: Долговечность и практичность - эти качества обусловлены устойчивостью к температурным и механическим воздействиям,

Гигиеничность и экологичность: структура поверхности не имеет пор, вследствие чего бактерии и грибки не размножаются, с поверхности легко удаляется грязь и любые пятна при небольших усилиях,

Легкость в реставрации - даже если в процессе эксплуатации, а чего только в жизни не бывает, на вашей раковине образовалась трещинка или скол, не волнуйтесь, это легко поправимо, используйте специальные составы либо просто уберите царапину мелкой шкуркой или абразивным материалом, даже не вызывая специалистов, самостоятельно.

Множество вариантов художественного и цветового оформления, возможность подобрать цвет под ваши вкусы и уже существующий дизайн,

Безвредность для природы данного материала, так как он не содержит тебе агрессивных компонентов, это также важный момент. Такая сантехника Мираджио смотрится очень дорого, модно и стильно, она серьезна и очень красива сама по себе дополнительно ко всем вышеперечисленным качествам, и она будет радовать вас долгие годы безупречным стилем, прекрасным внешним видом и отличным качеством. Еще одним дополнением изделия Мираджио является то, что за такой сантехникой очень легко ухаживать, производитель сантехники славится своим качеством, к тому же она не боится горячих температур, ей нипочём щелочи и кислоты. На самом деле раковины из искусственного камня достаточно легкие, несмотря на свое «тяжелое» название. Плоскости поверхностей выполняются в нескольких вариантах: матовая, зеркальная, фактурная. Для ухода за поверхностями используйте специальные очистители для изделий из камня: несколько минут на поверхности, затем смыть водой, и нет налета. Удобно и быстро. Прекрасный материал, при помощи которого мы создаем очень красивые и практичные изделия для вас - это искусственный камень. На данный момент искусственный камень это один из самых предпочтительных материалов для поваров специалистов, которые понимают толк в том, какие рабочие поверхности лучше, и также он сейчас является основным для изготовления таких раковин во всём мире, вытесняя чугун, акрил и нержавейку. Хотите иметь долговечную, уютную, красивую, стильную, отвечающую всем требованиям качества и соответствующую лучшим дизайнерским образцам сантехнику? Обращайтесь к производителю сантехники Miraggio напрямую.

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