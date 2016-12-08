Сантехника из камня – это стильно и не только

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Изделия из камня всегда выглядят стильно и солидно, согласитесь. Мы являемся производителем сантехники из искусственного гранита для Вас, наши прекрасные изделия – умывальники для ванной, поддоны для душевых кабин, ванные и кухонные мойки служат для того, чтобы домашняя работа на кухне и использование сантехники Мираджио в ванной – было максимально легким и приятным. Мы – лидер, производитель сантехники Miraggio в Днепропетровске. К вашим услугам!
Плюсы таких раковин:
Такая сантехника Мираджио смотрится очень дорого, модно и стильно, она серьезна и очень красива сама по себе дополнительно ко всем вышеперечисленным качествам, и она будет радовать вас долгие годы безупречным стилем, прекрасным внешним видом и отличным качеством.
Еще одним дополнением изделия Мираджио является то, что за такой сантехникой очень легко ухаживать, производитель сантехники славится своим качеством, к тому же она не боится горячих температур, ей нипочём щелочи и кислоты. На самом деле раковины из искусственного камня достаточно легкие, несмотря на свое «тяжелое» название. Плоскости поверхностей выполняются в нескольких вариантах: матовая, зеркальная, фактурная. Для ухода за поверхностями используйте специальные очистители для изделий из камня: несколько минут на поверхности, затем смыть водой, и нет налета. Удобно и быстро.
Прекрасный материал, при помощи которого мы создаем очень красивые и практичные изделия для вас - это искусственный камень. На данный момент искусственный камень это один из самых предпочтительных материалов для поваров специалистов, которые понимают толк в том, какие рабочие поверхности лучше, и также он сейчас является основным для изготовления таких раковин во всём мире, вытесняя чугун, акрил и нержавейку.
Хотите иметь долговечную, уютную, красивую, стильную, отвечающую всем требованиям качества и соответствующую лучшим дизайнерским образцам сантехнику? Обращайтесь к производителю сантехники Miraggio напрямую.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|08.12.2016
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|142
|Статью добавил пользователь
|admin
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