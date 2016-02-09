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Широчайший ассортимент самокатов высокого качества от бренда Kid-Sport представлен на официальном сайте магазина. Двухколесный транспорт позволит не только доставить ребенку радость, но и положительно скажется на развитии его физических возможностей и координации. У нас представлены несколько видов самокатов, зная особенности которых, вы сможете выбрать оптимально подходящую для вас модель.
Двухколесные самокаты
Из представленной группы товаров, для детей от 4 до 10 лет, подойдет образец, имеющий алюминиевую раму с полиуретановыми колесами. Для удобства транспортировки и хранения, самокат складывается. Грузоподъемность таких моделей составляет до 60 кг.
Трехколесные модели
Такие варианты подходят для детей от 2 лет. Это обусловлено более лучшей устойчивостью самоката. Большинство образцов выполнено из стали и пластика, оснащаются дополнительным тормозом, клаксоном и резиновыми насадками на руль, что позволяет не замерзнуть рукам ребенка в прохладную погоду.
Трайки
Данные трехколесные самокаты имеют оригинальное внешнее оформление с трехточечной платформой, которая двигается в такт наезднику. Модель изготовлена из стали и пластика, полиуретановые колеса выполнены в диаметре от 125 до 180 мм, руль - регулируется. Складной самокат оснащается ручным тормозом.
В магазине Kid-Sport вы можете выбрать качественные самокаты различных марок и типов по доступной цене. Кроме того изделия представлены в широкой цветовой гамме. Также у нас в большом ассортименте имеются всевозможные аксессуары для оснащения транспорта (фонарики, дополнительные системы торможения, отражатели, звонки и прочее). Полная информация о сервисных услугах доступна на сайте.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|09.02.2016
|Количество просмотров
|64
|Статью добавил пользователь
|admin
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