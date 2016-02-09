Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Самокаты

Широчайший ассортимент самокатов высокого качества от бренда Kid-Sport представлен на официальном сайте магазина. Двухколесный транспорт позволит не только доставить ребенку радость, но и положительно скажется на развитии его физических возможностей и координации. У нас представлены несколько видов самокатов, зная особенности которых, вы сможете выбрать оптимально подходящую для вас модель.

Двухколесные самокаты

Из представленной группы товаров, для детей от 4 до 10 лет, подойдет образец, имеющий алюминиевую раму с полиуретановыми колесами. Для удобства транспортировки и хранения, самокат складывается. Грузоподъемность таких моделей составляет до 60 кг. 

Варианты с регулируемой ручкой позволяют настроить управление агрегатом, в зависимости от возраста ребенка. Данные модели также имеют алюминиевую раму, обеспечивающую долгий срок службы изделия. Для подростков подойдут самокаты с регулирующим рулем, увеличенными колесами (200 мм) и платформой (430 мм). Модели с надувными колесами, прочной стальной рамой обеспечивают быстрый разгон транспорта и безопасность ребенка.

Трехколесные модели

Такие варианты подходят для детей от 2 лет. Это обусловлено более лучшей устойчивостью самоката. Большинство образцов выполнено из стали и пластика, оснащаются дополнительным тормозом, клаксоном и резиновыми насадками на руль, что позволяет не замерзнуть рукам ребенка в прохладную погоду.

Интересным вариантом является самокат-скутер, который предназначен для самых маленьких наездников. Особенности конструкции и оформление изделия, позволяют использовать его как по прямому назначению, так и в качестве коляски или беговела. В комплекте имеется специальное сидение, корзина и два типа руля.

Трайки

Данные трехколесные самокаты имеют оригинальное внешнее оформление с трехточечной платформой, которая двигается в такт наезднику. Модель изготовлена из стали и пластика, полиуретановые колеса выполнены в диаметре от 125 до 180 мм, руль - регулируется. Складной самокат оснащается ручным тормозом.

В магазине Kid-Sport вы можете выбрать качественные самокаты различных марок и типов по доступной цене. Кроме того изделия представлены в широкой цветовой гамме. Также у нас в большом ассортименте имеются всевозможные аксессуары для оснащения транспорта (фонарики, дополнительные системы торможения, отражатели, звонки и прочее). Полная информация о сервисных услугах доступна на сайте.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения09.02.2016
Количество просмотров64
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA