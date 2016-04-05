Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Салон красоты в городе Киев

Выбирая салон красоты в Киеве для создания своего индивидуального образа, человек в первую очередь ищет современные подходы в предоставлении услуг бьюти-индустрии. На нашем сайте http://www.gallerystudio.com.ua/, вы сможете выбрать ту услугу, которая поможет создать гармонию вашего внутреннего мира с внешним видом.

Услуги салона красоты Gallery studio

Gallery studio – не просто салон красоты в Киеве. Это место с особой атмосферой – вас окружают свободное творчество парикмахеров и высокая ответственность косметологов, профессионализм массажистов и мастерство специалистов по маникюру. Здесь можно

пройти курс понижения ваших психосоматических нагрузок. И все это – в окружении любви и заботе о посетителях – новых и постоянных.

Наш салон красоты в Киеве предлагает всем, кто ищет индивидуальный стиль и внутреннюю гармонию, современные услуги:

 

  • Парикмахерские залы для женщин и мужчин (стрижки и укладки; трансформация, реконструкция, ламинирование, покраска и лечение волос).
  • Процедуры по уходу и обработке ногтей (педикюр, маникюр, нейл-арт, наращивание).
  • Косметология (массаж и чистка лица, мезотерапия, восковая депиляция, инъекции ботокса, пластика губ).
  • Массаж и обертывания тела.
  • Сенсорная депривация (релакс).

Специалисты нашего салона постоянно внедряют тенденции современной моды и регулярно повышают свой профессиональный уровень. Это позволяет эффективно использовать современное оборудование и внедрять новые технологии.

Преимущества салона красоты

Gallery studio – это салон красоты в Киеве с многоступенчатой системой подбора и подготовки профессионалов для работы с посетителями. Обучение международным методикам, освоение новых техник в предоставлении услуг, дух творчества новаторства и творчества – основа, которая принесла признание и популярность нашему салону.

Мы предлагаем не только качественные услуги, но и адекватную их стоимость. Нашими клиентами являются представители мира бизнеса и политики, студенты и актеры, рядовые жители.

Наш салон красоты в Киеве – это постоянный творческий поиск и реализация далеко идущих планов. Мы создаем безукоризненный стиль для каждого и совершенствуемся вместе с вами. Наши профессионалы постоянно ищут новые подходы и методы в работе, поэтому салон всегда предоставляет комфортабельный сервис.

Позвоните нам, и мы поможем вам стать яркой личностью.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения05.04.2016
Количество просмотров64
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA