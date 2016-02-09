Когда у вас большой сад, для поддержания его в идеальном состоянии нужны различные приспособления для облегчения труда. Самым важным из них является садовый измельчитель или как его называют в народе – шредер. С его помощью можно дробить молодые ростки и ветки деревьев, сорняки. Он превращает их в основу, которая пригодится для дальнейшего применения.

При покупке нужно учитывать, что существуют два вида измельчителей. Один вид крошит и режет и имеет бензиновый или электрический двигатель, второй пилит и измельчает.

Если вы собираетесь убираться в небольшом участке, где находятся жилые дома, используйте электрический шредер для веток. Он не будет шуметь и мешать соседям отдыхать и работать. При наличии у такого измельчителя режущего механизма он сможет перемолоть ветки толщиной почти тридцать пять сантиметров. В отличие от него шредер с измельчительной функцией может размолоть только мягкие отходы и превращает их в состав для мульчирования. Есть измельчители, которые имеют два отверстия загрузки и соединяют оба вида механизма. Он сортирует отходы по размеру.

На садовых участках, где нет электричества, можно использовать бензиновый измельчитель. Он незаменим для работы на виноградниках и фруктовых садах.

Сейчас огромное количество магазинов, где можно купить такие приспособления, но в них цены намного выше, чем при заказе через интернет. Agrus.kiev.ua – это идеальный интернет- магазин, в котором можно заказать оборудование по приемлемым для вас ценам.

Садовые измельчители от Агруса являются самыми качественными и современными. При покупке можно не сомневаться в их исправности, ведь они предоставляют гарантию на свой товар. Самыми популярные модели садового измельчителя являются:

1. Электрический измельчитель Viking GE 250. При наличии у него широкой воронки для приема веток, он может переработать даже самые ветвистые куски дерева. Так же привлекает безопасность использования, ведь без вставленной воронки он не работает.

2. AL-KO Easy Crush МH 2800. Это самый приемлемый вариант, если у вас мало денег. Цена снижается из-за того, что корпус сделан из пластика. При этом он ничем не уступает другим агрегатам.

3. Wolf-Garten SDL 2500 предназначен для объемных работ, ведь он может переработать ветки диаметром почти сорок миллиметров, но для обработки травы и стеблей он не подходит.

4. Oleo-Mac SH210E – это самый оптимальный вариант, который подходит для переработки и больших веток и травы. Наверно именно этот фактор повлиял на его цену, ведь он намного дороже, чем другие варианты.

5. Измельчитель садовый MTD ROVER 464 Q – это один из самых лучших бензиновых измельчителей, который выполняет множество функций. Это идеальный помощник для уборки в саду. Наличие специального бункера помогает убирать листья прямо с земли.

Рассмотрев варианты садовых измельчителей, выбирайте приемлемый для вас вариант. Он поможет навести в вашем саду идеальный порядок.