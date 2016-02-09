Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Садовый измельчитель

Когда у вас большой сад, для поддержания его в идеальном состоянии нужны различные приспособления для облегчения труда. Самым важным из них является садовый измельчитель или как его называют в народе – шредер. С его помощью можно дробить молодые ростки и ветки деревьев, сорняки. Он превращает их в основу, которая пригодится для дальнейшего применения.
При покупке нужно учитывать, что существуют два вида измельчителей. Один вид крошит и режет и имеет бензиновый или электрический двигатель, второй пилит и измельчает.
Если вы собираетесь убираться в небольшом участке, где находятся жилые дома, используйте электрический шредер для веток. Он не будет шуметь и мешать соседям отдыхать и работать. При наличии у такого измельчителя режущего механизма он сможет перемолоть ветки толщиной почти тридцать пять сантиметров. В отличие от него шредер с измельчительной функцией может размолоть только мягкие отходы и превращает их в состав для мульчирования. Есть измельчители, которые имеют два отверстия загрузки и соединяют оба вида механизма. Он сортирует отходы по размеру.
На садовых участках, где нет электричества, можно использовать бензиновый измельчитель. Он незаменим для работы на виноградниках и фруктовых садах.
Сейчас огромное количество магазинов, где можно купить такие приспособления, но в них цены намного выше, чем при заказе через интернет. Agrus.kiev.ua – это идеальный интернет- магазин, в котором можно заказать оборудование по приемлемым для вас ценам.
Садовые измельчители от Агруса являются самыми качественными и современными. При покупке можно не сомневаться в их исправности, ведь они предоставляют гарантию на свой товар. Самыми популярные модели садового измельчителя являются:
1. Электрический измельчитель Viking GE 250. При наличии у него широкой воронки для приема веток, он может переработать даже самые ветвистые куски дерева. Так же привлекает безопасность использования, ведь без вставленной воронки он не работает.
2. AL-KO Easy Crush МH 2800. Это самый приемлемый вариант, если у вас мало денег. Цена снижается из-за того, что корпус сделан из пластика. При этом он ничем не уступает другим агрегатам.
3. Wolf-Garten SDL 2500 предназначен для объемных работ, ведь он может переработать ветки диаметром почти сорок миллиметров, но для обработки травы и стеблей он не подходит.
4. Oleo-Mac SH210E – это самый оптимальный вариант, который подходит для переработки и больших веток и травы. Наверно именно этот фактор повлиял на его цену, ведь он намного дороже, чем другие варианты.
5. Измельчитель садовый MTD ROVER 464 Q – это один из самых лучших бензиновых измельчителей, который выполняет множество функций. Это идеальный помощник для уборки в саду. Наличие специального бункера помогает убирать листья прямо с земли.
Рассмотрев варианты садовых измельчителей, выбирайте приемлемый для вас вариант. Он поможет навести в вашем саду идеальный порядок.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения09.02.2016
Количество просмотров85
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA