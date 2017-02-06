Садовая фигура – основной элемент оригинальной композиции

Желаете оживить Ваш дачный участок, добавив ему уюта и особой, сказочной игривости? Садовая фигура как нельзя кстати справится с этой задачей. Если подойти к этому вопросу творчески, добавив немного фантазии, можно удивительным образом скомбинировать декоративные кустарники, цветочную клумбу и садовую фигуру, получив в результате удивительную и оригинальную композицию. Кроме того, садовая фигура вполне способна выполнять и утилитарные, прикладные функции. Кормушка для диких птиц, горшок для цветов, каркас для вьющихся растений, фонарик для освещения территории сада - вот далеко не полный перечень задач, которые может выполнить этот атрибут садовой архитектуры.



Рекомендации к выбору садовой фигуры

1. Для создания гармоничной композиции желательно подбирать фигуры одной общей тематики, выполненные в едином стиле и из одного материала.

2. При покупке фигуры, помимо подходящего дизайна, важно обратить внимание и на общее качество выполнения.

3. Не стоит маленький участок перенасыщать большим количеством мелких садовых фигурок. Лучше сделать акцент на одном крупном элементе.



Чем хороша садовая фигура из бетона

Одним из основных критериев, влияющих на внешний вид изделия, является его материал. В прошлые времена скульптуры для декора ландшафта выполнялись из дорогостоящих материалов (мрамора, гранита и т.д.). Мы же предлагаем садовые фигуры из менее дорогостоящего, но не менее привлекательного по своему внешнему виду материала - бетона. Возможности современных технологий таковы, что из бетона можно выполнить изысканную фигуру, имитирующую декоративное изделие из натурального камня и не уступающую ему по красоте и роскоши. Помимо внешней привлекательности представленный материал обладает целым рядом других достоинств. А именно:

1. Водонепроницаемость. Снег, дождь и другие осадки никак не повлияют на первоначальный облик фигурки. Благодаря этому свойству, из бетона можно изготовить даже декоративный садовый фонтан.

2. Устойчивость к действию ультрафиолетовых лучей. Вы можете разместить такую фигуру на освещенной солнцем полянке, не опасаясь появления на ней трещин и других неприятностей.

3. Прочность. Благодаря высокому качеству цемента, входящего в основу нашего бетона, наши садовые фигуры весьма устойчивы к ударам и другим воздействиям внешних нагрузок. У нас в компании ТМ «Леокадия» Вы сможете купить готовую бетонную садовую фигуру отличного качества и по доступной цене.

