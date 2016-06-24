STULOMAG – стильные барные стулья на любой вкус

Интерьер современной кухни должен быть не только красивым. В помещении необходимо создать максимально комфортные условия. С такой задачей помогут справиться удобные стулья барные. Высокие кресла – незаменимые атрибуты для создания комфортных условий для отдыха. Эти предметы мебели сегодня стали неотъемлемой частью современного интерьера. Они помогают сделать атмосферу кафе непринужденной и приятной.

Как правильно выбрать барные стулья?

Перед тем, как купить стулья барные, необходимо определиться с тем, какие модели являются подходящими. Производители изготавливают три вида изделий:

табурет, не имеющий спинки; кресло со спинкой; полукресло с конструкцией, где предусмотрено наличие спинки с подлокотниками.

Для дома последний вариант идеален только тогда, когда на кухне вместо привычного обеденного стола устанавливают барную стойку. Табурет смотрится эффектно, но сидеть на нем долго неудобно. Изделием, обеспечивающим оптимальный уровень комфорта, считается стул со спинкой.

Где можно купить качественные барные стулья по доступной цене?

Интернет-магазин STULOMAG предлагает клиентам качественные и удобные модели мебели для кухни. Стулья барные в Киеве в онлайн-каталоге представлены в широком ассортименте. Каждый найдет для себя подходящий вариант.

Покупая предмет мебели, нужно познакомиться со всеми его параметрами. Это позволит не ошибиться в выборе. Важно, чтобы высокие стулья гармонично смотрелись в интерьере помещения.

К интерьеру в стиле лофт или хай-тек подойдет барная стойка с хромовым покрытием, окруженная табуретами с прочными металлическими каркасами. Обивка сидений выполнена из практичных материалов: кожзаменителя или микрофибры. Таким покрытиям требуется простой уход.

Модель JOLA (BOX-2) имеет оригинальный дизайн. У нее удобная спинка и мягкое сиденье. Клиент может заказать обивку из ткани Microfibre, Zesta или Pieva. Модель LatinaChrome понравится всем поклонникам минимализма. У изделия лаконичный и оригинальный дизайн. Оно расположено на дисковой базе из металла, а высота сидения регулируется с помощью подножки.

В интернет-магазине STULOMAG цены на стулья барные представлены различными категориями. Есть доступные бюджетные варианты, которые отличаются высоким качеством и практичностью. Примером может служить популярная модель кресла MARCOhokerblack (BOX-2). Компактное изделие гармонирует практически с любым интерьером. У заказчика может подобрать цвет обивки по своему желанию.