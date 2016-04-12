Шумоизоляция автомобиля – правильный выбор автомобилиста

Шумоизоляция – одна из подкатегорий тюнинга. Основная задача такой процедуры – это повышение уровня удобства, как водителя, так и пассажиров. Шумоизоляция автомобиля дает возможность снизить уровень дорожного шума, в том числе и шума от мотора, а также позволяет устранить скрипы частей салона. Кроме того, такая процедура позволяет улучшить звучание акустической системы и повысить теплоизоляцию в салоне.

В зависимости от того, какого из вышеперечисленных эффекта нужно достигнуть, и производится соответствующая обработка тех или иных частей автомобиля. Для этих целей используют различные материалы разного уровня прочности.

Но для того, чтобы определиться с видом работ и использованными материалами, необходимо для начала определить источники шума. Следует отметить, что шум в салоне напрямую зависит от ряда очень важных аспектов. Возраст авто, его состояние и даже природные факторы напрямую связаны с амплитудой шума. Особенно полезной будет шумоизоляция в тех случаях, когда у автомобиля солидный пробег и период эксплуатации. Необходимо учесть, что в процессе шумоизоляции воздействие внешних и внутренних источников шума значительно уменьшаются.

Тонкости процесса шумоизолции авто

Как же происходит шумоизоляция автомобиля? Очень просто! Для начала, следует определить тип шума. Владелец должен решить для себя, что именно его не устраивает? Что мешает комфортной поездке? После обозначения источников шумов, опытные специалисты подберут материалы для проведения шумоизоляции и подготовят необходимые поверхности для обработки.

Стоит отметить, что в любом автомобиле есть так называемые «слабые места», которые способствуют возникновению шума. Именно поэтому, для качественной шумоизоляции необходимо обращаться к специалистам, которые хорошо знают свое дело и могут обеспечить индивидуальный подход к каждому авто.

После проделанной работы владелец сможет оценить все позитивные стороны такой процедуры. В первую очередь это комфорт и отсутствие посторонних шумов. Больше не нужно повышать голос или увеличивать громкость.

Шумоизоляция даст возможность любому водителю максимально насладиться поездкой. Герметизация дверей авто и моторного отсека позволяет снизить постоянный шум от внешней среды и плохого дорожного покрытия, а полная шумоизоляция уменьшит усталость от длительных поездок. Кроме этого, тепло в салоне будет лучше сохраняться, что немаловажно в холодное время года.