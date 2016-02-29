Если вы хотите кардинально изменить интерьер вашей квартиры или офиса, шторы плиссе будут идеальным вариантом для этого. На сегодняшний день существует огромное количество расцветок, поэтому подобрать наиболее подходящий не составит большого труда. Отличный выбор таких изделий предлагает интернет-магазин «Vitalier».



На сегодняшний день большинство владельцев недвижимости вместо привычных всем штор отдают предпочтение более современным изделиям, которые также отлично защищают от лучей солнца и вместе с этим имеют очень привлекательный внешний вид. Речь идет о шторах плиссе, которые в последние годы пользуются просто огромным спросом. Они отлично дополнят интерьер любого помещения и станут одним из главных его элементов.



Главные преимущества



Если говорить о преимуществах штор плиссе, то в первую очередь нужно отметить то, что они могут использоваться для окон самой разнообразной формы. Помимо этого такие изделия имеют очень стильный внешний вид, благодаря чему их можно использовать не только для предотвращения попадания солнечных лучей, но и в качестве украшения вашего дома или офиса. Они отлично вписываются в интерьер и при этом кардинально меняют внешний вид помещения. Но и это далеко не все преимущества. Также стоит отметить:

• отличное сочетание с гардинами или портьерами;

• подходят для окон любых размеров и форм;

• большое разнообразие цветов и оттенков, что позволит выбрать наиболее подходящий вариант для вашего интерьера;

• возможность использовать их при оформлении мансардного окна или стеклянной крыши.



Такие шторы смотрятся гораздо привлекательней, нежели жалюзи или тканевые ролеты и при этом отлично выполняют свою главную функцию — защищают от проникновения солнечных лучей.



Где купить шторы плиссе



Сегодня приобрести шторы плиссе проще всего в интернет-магазине. Для этого вам даже не понадобится выходить из дома, достаточно лишь иметь выход в интернет и компьютер ли планшет. Большой выбор моделей предлагает интернет-магазин «Vitalier», который уже долгие годы занимается реализацией такой продукции. В каталоге товара каждый для себя имеет возможность найти подходящие расцветки штор плиссе. При этом здесь приятно удивляют расценки на такую продукцию. Стоимость такого товара в других магазинах всреднем на 20-30 процентов выше, благодаря чему большинство покупателей останавливают свой выбор именно на «Vitalier».



Цена штор плиссе зависит от типа механизма и используемой ткани. Стоимость товара при этом может кардинально отличаться, что нужно учитывать при выборе. Если вы хотите украсить ваш интерьер и внести в него новые краски, шторы плиссе — лучший вариант для этого. Закажите их в интернет-магазине «Vitalier» уже сегодня и ваш дом или офис сразу приобретет совсем иной внешний вид.