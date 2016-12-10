Широкоформатная печать на оракале Широкоформатная печать – это цифровая печать, которая производиться на широкоформатных плоттерах разной ширины, и может быть нанесена на различные поверхности: плёнка, сетка, бумага, баннерная ткань. Широкоформатная печать на оракале – это цифровая печать на виниловой плёнке. Данный вид печати высоко востребован среди рекламных агенств и предпринимателей. Что такое оракал? Как и Xerox, Oracal – это известный бренд, который вошёл в наш словарь как заимствование и используется полиграфистами для названия самоклёящейстя плёнки. Это немецкий бренд, который производится всемирно известной компанией ORAFOL Europe GmbH. Печать на оракале – это очень популярный и высокотехнологичный способ создания рекламной продукции. Он позволяет расширить возможности и в точности передать дизайнерские идеи. Такой вид печати способен качественно отобразить характеристики Вашего товара или услуги. Оракал – самый популярный вид самоклеящейся плёнки, которая, в основном, используется для создания наружной рекламы. Такой материал даёт расширенные возможности для создания продукции любого внешнего вида и формы. Он очень стойкий к воздействию природной среды и лёгок в уходе. Реклама из оракала прослужит Вам долго и сделает свою задачу - привлечение внимания потенциальных клиентов – качественно. Печать на оракале – это очень популярный вид услуги. Полиграфии предоставляют этот вид работ в паре с разработкой макетов. Для выполнения данного вида печати необходимо специализированное оборудование и обученные сотрудники, профессионалы своего дела. Давайте рассмотрим, как печать на оракале способна преобразить Вашу рекламную продукцию, и какие у неё преимущества: устойчивость материала к различным погодным явлениям;

длительность использования готовой продукции в рекламных или иных целях;

удобство нанесения клеящегося материала на поверхность, его прочность в эксплуатации;

возможность наносить рекламу на автотранспорт, что даёт шанс расширить круг потенциальных Клиентов;

яркость и эффектность изображения;

высокое качество печати;

возможность поверхности быть разных цветов или прозрачной;

доступная цена. Возможная разноцветность поверхности этого материала даёт больше шансов воплотить дизайнерскую идею в её первоначальном виде. Также оракал легко резать и придавать ему нужную форму. Примеры использования оракала можно очень часто увидеть в повседневной жизни. Это и всевозможные наклейки, стикеры, POS-материалы, украшенные аппликацией витрины магазинов, баннеры на улицах столицы, стенды на выставках и рекламные наклейки на автомобилях. Этот материал клеиться на любую поверхность, которая имеет гладкую основу. Чтобы нанести изображение на оракал, зачастую используют плёнку № 640, которая имеет белую или прозрачную основу. Из плёнки с цветной основой проделывают плоттерную порезку. Поверхность оракала может быть как матовой, так и глянцевой. Глянец даёт отблеск и отлично привлекает внимание к печатному изделию. Матовый вариант, напротив, выглядит сдержанно и более элитно. Такая поверхность подойдёт для создания стиля компании, которая представляет товары или услуги сегмента luxury. Печать на этом материале устойчива к воздействию влаги и температур от от – 40 оС до + 80 оС, в зависимости от поверхности нанесения плёнки. Чтобы создать более долговечный продукт с помощью печати на оракале, его дополнительно можно заламинировать. Широкоформатная печать в Киеве от SMART подарит Вам рекламную продукцию отличного качества по хорошей цене. Мы рады предложить Вам услуги наших дизайнеров по разработке макетов. Все пожелания Клиента будут учтены, а работа сделана на высшем уровне. Печать в Киеве самой яркой рекламной продукции на оракале делалась именно у нас. Будем рады сделать её и для Вас!