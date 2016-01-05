Широкий ассортимент чизкейков и тортов на заказ от кондитерской Сheesecake

Кондитерская Сheesecake (г. Киев) предлагает сладкоежкам широкий ассортимент десертов на любой вкус по приемлемым ценам с адресной доставкой. Каждый желающий может выбрать и заказать из онлайн-каталога удивительный чизкейк с неповторимым нежным вкусом. Чизкейк представляет собой творожный десерт, изготовленный из мягкого сыра «Филадельфия» и песочного теста. В качестве начинки и элементов оформления могут использоваться свежие ягоды и фрукты, шоколадный крем или мусс, карамель, орехи, желе, сироп из натурального кофе, фундук, чернослив и т.д. В онлайн-каталоге представлен богатый ассортимент чизкейков:

«Ягодный»,

«Земляничный»,

«Мраморный»,

«Тирамису»,

«Оригинальный»,

«Вишневый»,

«Яблочный»,

«Лимонный»,

«Мускатный»,

«Апельсиновый» и др.

Изготовленные из высококачественных продуктов, чизкейки порадуют Вас и Ваших родных неповторимым вкусом. Талантливые кондитеры с радостью создадут десерты на заказ с учетом вкусовых предпочтений клиентов. Кроме того, на странице сайта http://www.cheesecake.kiev.ua/ru/tort_na_zakaz можно выбрать и заказать оригинальный торт на корпоратив с фирменным логотипом и красивыми декоративными элементами. Основой такого торта могут послужить чизкейк холодного приготовления, медовик, тирамису или бисквит. Логотип выполняется из кондитерской мастики. Торт корпоративный станет настоящей «изюминкой» мероприятия, потому что сочетает в себе утонченный вкус и красивое оформление.

Вкусные лакомства от кондитерской Сheesecake

В интернет-магазине «Cheesecake» можно выбрать вкусные лакомства, которые станут изысканным украшением любого праздника. Оригинальный торт для корпоратива, украшенный черным и белым шоколадом, а также кусочками свежих ягод и фруктов, станет произведением кондитерского искусства. В такой шедевр мастера-кондитеры вкладывают частичку своей души. Вкус торта будет полностью соответствовать потребностям заказчика, а внешний вид – отображать тематику грядущего события. Торты на заказ от кондитерской Сheesecake создаются индивидуально и впечатлят гостей праздничного мероприятия своим непревзойденным внешним видом и вкуснейшей начинкой. Кроме корпоративных тортов, можно заказать торты для детских праздников, украшенные съедобными фигурками ручной работы. В рецептах для приготовления десертов используются исключительно натуральные высококачественные продукты: голландский сыр «Филадельфия», французские сливки Elle & Vire, бельгийский черный шоколад BELCOLADE, итальянский сыр «Маскарпоне», а также свежие ягоды и фрукты. Восхитительные лакомства от кондитерской Cheesecake станут вкусным дополнением Вашего праздника!