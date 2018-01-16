Шановні громадяни - платники земельного податку!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до п.281.1. ст.281 Податкового кодексу України (далі ПК) від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо: розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку. У зв’язку з вищенаведеним, нагадуємо, якщо у звітному періоді у Вас відбулися зміни, які можуть вплинути на нарахування земельного податку, або можливість застосування пільги, просимо звернутися до контролюючого органу для проведення звірки та внесення відповідних змін ( при собі мати документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний номер платника податків, оригінали документів, які можуть вплинути на нарахування земельного податку, наприклад : договір купівлі - продажу, документ про призначення пенсії (за віком), посвідчення учасника бойових дій та ін..) Запрошуємо платників земельного податку у м.Маріуполі звернутися для звірки до Центрів обслуговування платників за адресами: вул. А. Куїнджі, 93 ;

вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114 ;

пр. Металургів буд.193. Шановні громадяни, своєчасно сплачуйте податки! Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області