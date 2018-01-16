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Категория каталога статей: Мариупольские новости

Шановні громадяни - платники земельного податку!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до п.281.1. ст.281 Податкового кодексу України (далі ПК) від сплати  земельного податку звільняються:

  • інваліди першої і другої групи;
  • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • пенсіонери (за віком);
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

  • розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
  • права на користування пільгою із сплати податку;
  • розміру ставки податку;
  • нарахованої суми податку.

 У зв’язку з вищенаведеним, нагадуємо, якщо у звітному періоді у Вас відбулися зміни, які можуть вплинути на нарахування земельного податку, або можливість застосування пільги, просимо звернутися до контролюючого органу для проведення звірки та внесення відповідних змін ( при собі мати документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний номер платника податків, оригінали документів, які можуть вплинути на нарахування земельного податку, наприклад : договір купівлі - продажу, документ про призначення пенсії (за віком), посвідчення учасника бойових дій та ін..)

Запрошуємо платників земельного податку у м.Маріуполі  звернутися для звірки до  Центрів обслуговування платників за адресами:

  • вул. А. Куїнджі, 93;
  • вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114;
  • пр. Металургів буд.193.

Шановні громадяни, своєчасно сплачуйте податки!

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

Категория Мариупольские новости
Дата размещения16.01.2018
Количество просмотров159
Статью добавил пользователь admin
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