Шановні громадяни - платники земельного податку!

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Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до п.281.1. ст.281 Податкового кодексу України (далі ПК) від сплати земельного податку звільняються:
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
У зв’язку з вищенаведеним, нагадуємо, якщо у звітному періоді у Вас відбулися зміни, які можуть вплинути на нарахування земельного податку, або можливість застосування пільги, просимо звернутися до контролюючого органу для проведення звірки та внесення відповідних змін ( при собі мати документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний номер платника податків, оригінали документів, які можуть вплинути на нарахування земельного податку, наприклад : договір купівлі - продажу, документ про призначення пенсії (за віком), посвідчення учасника бойових дій та ін..)
Запрошуємо платників земельного податку у м.Маріуполі звернутися для звірки до Центрів обслуговування платників за адресами:
Шановні громадяни, своєчасно сплачуйте податки!
Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
|Категория
|Мариупольские новости
|Дата размещения
|16.01.2018
|Количество просмотров
|159
|Статью добавил пользователь
|admin
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