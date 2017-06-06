Щодо нової форми податкової декларації про майновий стан і доходи

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Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та інструкції щодо її заповнення внесено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859». Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.
З 1 січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2017 року.
Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):
Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.
Граничні строки подання податкової декларації:
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
|Категория
|Мариупольские новости
|Дата размещения
|16.01.2018
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|admin
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