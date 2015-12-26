Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Рулонные шторы компании «Горизонт» – гарантия качества

Тюль и портьеры привычного типа мало-помалу уходят в историю. Достойную замену им теперь составляют современные солнцезащитные приспособления, позволяющие украсить интерьер, защитить жилье от чужих взглядов и солнечных лучей.

Мы предлагаем для наших клиентов широкий ассортимент тканей и материалов, используемых для изменения и преображения окон:

 

  • плиссе;
  • римские шторы;
  • японские панели;
  • рулонные шторы;
  • жалюзи горизонтального и вертикального типа;
  • рольшторы и жалюзи с нанесением фотопечати;
  • конструкции для мансардных окон.

Очень просто приобрести наши рулонные шторы в Одессе или Киеве. Если вы планируете сделать у нас заказ рулонных штор, то достаточно совершить звонок и оставить заявку на выбранную модель. В ближайшее время мы с вами свяжемся. Менеджеры компании окажут помощь в подборе материала, цвета, посоветуют наилучший вариант штор из всего предоставленного ассортимента.

Есть множество причин для приобретения какой-либо продукции в нашей компании в Одессе:

  • свыше полутора тысяч экземпляров ткани и разные методы производства продукции;
  • оперативное выполнение заказа;
  • конкурентоспособная стоимость и достойные скидки;
  • гарантия хорошего качества;
  • экологичные товары;
  • оказание сервисных работ по ремонту продукции.

Наша компания осуществляет производство рулонных штор из ткани, штор из бамбука, жалюзи из алюминия и прочих материалов высокого качества. Это позволит внести новизну в любой интерьер. Изготовление продукции ведется с учетом пожеланий клиента и конструктивным особенностями окон. При грамотном подборе цвета изделия гармонируют с портьерами и подчеркивают индивидуальность любого помещения.

Наши сотрудники ответят на все возникающие вопросы, окажут грамотную консультацию относительно регулировки солнечного потока, помогут в подборе необходимой системы, бесплатно осуществят замер, выполнят монтаж.

Рулонные шторы и жалюзи зачастую применяют для зонирования офиса на две части. Стеклянная перегородка с такой конструкцией отделит место для совещания от основной рабочей зоны. Рольшторы скроют от посторонних взглядов процесс решения важных вопросов.

Нашей задачей является создание долгосрочных отношений с клиентами. Соответственно, мы уделяем огромное внимание качеству продукции и высокому уровню оказания услуг. Если хотите сделать достойную покупку, обратитесь за помощью к нашим сотрудникам.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения26.12.2015
Количество просмотров136
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA