Рулонные шторы компании «Горизонт» – гарантия качества

Тюль и портьеры привычного типа мало-помалу уходят в историю. Достойную замену им теперь составляют современные солнцезащитные приспособления, позволяющие украсить интерьер, защитить жилье от чужих взглядов и солнечных лучей.

Мы предлагаем для наших клиентов широкий ассортимент тканей и материалов, используемых для изменения и преображения окон:

плиссе;

римские шторы;

японские панели;

рулонные шторы;

жалюзи горизонтального и вертикального типа;

рольшторы и жалюзи с нанесением фотопечати;

конструкции для мансардных окон.

Очень просто приобрести наши рулонные шторы в Одессе или Киеве. Если вы планируете сделать у нас заказ рулонных штор, то достаточно совершить звонок и оставить заявку на выбранную модель. В ближайшее время мы с вами свяжемся. Менеджеры компании окажут помощь в подборе материала, цвета, посоветуют наилучший вариант штор из всего предоставленного ассортимента.

Есть множество причин для приобретения какой-либо продукции в нашей компании в Одессе:

свыше полутора тысяч экземпляров ткани и разные методы производства продукции;

оперативное выполнение заказа;

конкурентоспособная стоимость и достойные скидки;

гарантия хорошего качества;

экологичные товары;

оказание сервисных работ по ремонту продукции.

Наша компания осуществляет производство рулонных штор из ткани, штор из бамбука, жалюзи из алюминия и прочих материалов высокого качества. Это позволит внести новизну в любой интерьер. Изготовление продукции ведется с учетом пожеланий клиента и конструктивным особенностями окон. При грамотном подборе цвета изделия гармонируют с портьерами и подчеркивают индивидуальность любого помещения.

Наши сотрудники ответят на все возникающие вопросы, окажут грамотную консультацию относительно регулировки солнечного потока, помогут в подборе необходимой системы, бесплатно осуществят замер, выполнят монтаж.

Рулонные шторы и жалюзи зачастую применяют для зонирования офиса на две части. Стеклянная перегородка с такой конструкцией отделит место для совещания от основной рабочей зоны. Рольшторы скроют от посторонних взглядов процесс решения важных вопросов.

Нашей задачей является создание долгосрочных отношений с клиентами. Соответственно, мы уделяем огромное внимание качеству продукции и высокому уровню оказания услуг. Если хотите сделать достойную покупку, обратитесь за помощью к нашим сотрудникам.