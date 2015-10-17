Резина на разные сезоны

Первое о чем должен думать автомобилист – это безопасность. Она зависит от многих факторов, основным из которых является сцепление с дорогой. Поэтому к выбору шин нужно подходить с особой ответственностью. Также не стоит выбирать чересчур дешевую продукцию. Она обычно обладает низким качеством. Это может стать причиной возникновения неприятных ситуаций во время поездки. Особенно если вы любите быструю езду, позаботьтесь о том, чтобы автомобильные шины были надежными. Любой дефект резины может создать аварийную ситуацию. Не испытывайте судьбу. Интернет магазин BOLIDOV дает возможность купить шины недорого http://bolidov.com.ua/. Также предоставляется услуга, которая позволяет сделать подбор шин по автомобилю или по покрышкам. Это отличный вариант для тех, кто не знает, какие именно шины нужны конкретному автомобилю. Однако все же часто возникает вопрос по поводу сезонных шин. Попробуем в этом разобраться. Существует три вида авторезины: летняя;

зимняя;

всесезонная. Зимние автошины При передвижении на автомобиле во время плохих погодных условий может возникнуть проблема с управлением. Причиной может стать неправильно подобранная зимняя резина или шины плохого качества. Поэтому к их подбору нужно подходить особо тщательно. Во время гололеда или больших сугробов уместна будет авторезина с шипами. Это обеспечивает наибольшее сцепление с проблемными участками дороги. Также необходимо уделить внимание рисунку протектора. Лучше всего для сурового климата подходит ассиметричный рисунок. Состав резины очень мягкий, что делает резину более эластичной и прочной. Летние автошины У летней резины чаще всего отсутствует микрорисунок на протекторе. При этом выемки для отвода воды более выражены. Также присутствует плавный переход от центральных к боковым частям от протектора. Летняя авторезина должна обеспечить хорошее сцепление, как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии. Она замечательно подходит для скоростной езды при благоприятном климате. Отличаются летние автошины также составом резины, который является более плотным. Под солнечными лучами асфальт начинает нагреваться, а вследствие и покрышки. Воздух внутри шины расширяется, поэтому нужна плотная оболочка. Всесезонные автошины Всесезонная резина подходит как летнему, так и зимнему периоду. Они довольно прочные и надежные. Однако их можно использовать только в условиях умеренного климата. При гололеде или сильном снегопаде всесезонную авторезину лучше не применять. Также данные шины приходится часто менять, так как они быстро изнашуются.