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Ремонт iPhone 6 plus в Киеве

Качественный ремонт iPhone 6 plus: где отремонтировать девайс?

Ремонт iphone 6 plus в Киеве
Iphone 6 plus — надежный смартфон, который отлично смотрится в руках и дарит пользователю массу возможностей. В этом телефоне установлено мощное программное обеспечение, есть выход в интернет, полезные приложения и качественная камера.
В случае если вы случайно уронили телефон, в него попала жидкость или вода, не работает динамик или возникли другие проблемы с вашим айфоном — приносите гаджет в сервисный центр «Service-iphone».
Бесплатная диагностика, которую проведут опытные специалисты, поможет определить причину повреждения и ее серьезность. Мы проведем оперативный и качественный ремонт iphone 6 plus в Киеве и вернем телефон в полной исправности для дальнейшей эксплуатации.
Виды ремонта

1. Замена стекла айфон 6 plus, тачскрина

Если телефон получил царапину или трещину, при этом был задет сенсор, необходима одновременная замена тачскрина и стекла. При этом стекло для айфона 6 plus и тачскрин подбираются из оригинальных запчастей. Это позволяет вернуть работоспособность вашему телефону, соблюдая размерность деталей гаджета.
В случае, когда сенсор не задет, замена тачскрина не потребуется. Достаточно заменить дисплей для iphone 6 plus, возвращая ему прежнюю привлекательность.

2. Ремонт динамика, разъема зарядки, материнской платы

Проблемы со звуком, гнездом, а также с программным обеспечением возникают из-за интенсивного использования девайса или вследствие попадания внутрь конструкции воды, другой жидкости и даже падения телефона.
Чтобы определить, что именно не работает, потребуется качественная диагностика, которую может выполнить мастер. Если внутрь айфона попала вода — потребуется просушка, а в случае, когда вода находится в девайсе слишком долго, возможно потребуется замена поврежденных запчастей.
Если телефон не подзаряжается, возможно, расшаталось гнездо. Это потребует его тщательного осмотра и замены. При падении девайса сбоить может даже программное обеспечение, приводя к некорректной работе меню и приложений.

3. Перепрошивка программного обеспечения, анлок

Наши специалисты могут быстро перепрошить девайс, если произошли существенные сбои в работе мобильного устройства. Кроме того, проблема одного оператора теперь решается путем разлочки легко и быстро.
Приносите свой айфон в «Service-iphone».
Получите качественный ремонт с гарантией!

Категория Рекламные статьи
Дата размещения13.11.2015
Количество просмотров86
Статью добавил пользователь admin
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