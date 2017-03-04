Рекомендации по выбору мужских кроссовок

В наше время большинство мужчин очень придирчивы к обуви, особенно это касается такой обуви как кроссовки. Ведь они должны быть практичными, стильными и в то же время должны подходить под каждодневную одежду. Однако на самом деле выбрать их не так уж и сложно, если придерживаться определенных правил: изначально следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена понравившаяся модель обуви. Наиболее популярным и в тоже время практичным материалом является натуральная кожа. Одной из самых лучших является телячья кожа - с одной стороны она очень прочная и толстая, также она достаточно эластичная. Свиная кожа тоньше, но также способна впитывать влагу. Очень часто в качестве материала для пошива обуви для мужчин применяется замша. Очень часто интернет магазин обуви имеет широкий ассортимент обуви и кроссовок из замши. При выборе замшевой обуви следует знать, что она требует особого ухода;

подошва также требует к себе особого внимания. Эта часть обязательно должна быть ровной, плотно прилегать к верхней части обуви, отлично сгибаться и отвечать за хорошую амортизацию. Существуют модели кроссовок, оснащенные подошвой из кожи. Такая обувь не практична и не будет служить долгое время, чаще всего она приходит в непригодность спустя один месяц. Лучше всего останавливаться на подошве, сделанной из эластичного искусственного материала, с невысокой, достаточно легкой танкеткой. Полезные дополнения При выборе обуви также лучше всего останавливаться на вариантах, в которых можно менять стельки, либо в любой момент снять их для стирки. Эта функция очень важна для людей с повышенным потоотделением. Также немаловажно при покупке обратить свое внимание на все швы, чтобы они все были аккуратными, а также ровными. Приобретать кожаную обувь рекомендуется в специализированных интернет-магазинах. Для этого отлично подходит, например, сайт интернет магазина обуви http://unbox.com.ua , который предлагает только качественные модели обуви, способные служить своему владельцу долгий период времени. Заказать обувь достаточно просто. После того как заказ будет оформлен, продавец обязательно уточняет размер обуви, что позволяет всегда совершать только верные покупки. Товары, которые отмечены специальным значком «Экспресс отправка», либо необходимый размер уже имеется на складе, тогда обувь будет доставлена в течение одного – двух дней. Наиболее выгодными днями для приобретения обуви являются суббота и среда, так как именно в эти дни обновляются товары, и появляется возможность покупки чего то нового.