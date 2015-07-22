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Рекомендации по использованию аккумулятора для Alcatel

О том, что за аккумуляторами нужен особый уход, позволяющий серьезно продлить их срок службы, знают все. Но конкретные меры известны гораздо меньше, и зачастую здесь действенные советы переплетаются с вымыслом или сильно устаревшей информацией. Эта статья призвана рассказать о комплексе мер, чтобы аккумулятор alcatel прослужил подольше без сбоев и необходимости его заменить.

Правильная зарядка – залог успеха

Начинать ухаживать за батареей нужно непосредственно после покупки телефона. Но речь идет не о пресловутой «раскачке», когда новый аккумулятор алкатель подвергают циклической полной зарядке/разрядке. В современных телефонах используются литиевые батареи, которые не требуют такой операции (она родом из тех времен, когда использовались никель-кадмиевые источники питания). Однако один-два раза зарядить свежий аккумулятор не будет лишним – это позволит ему правильно откалиброваться.

Вопреки распространённому мнению, частые подзарядки alcatel батарея не боится – заряжайте ее столько и тогда, когда хотите. Этот миф также родом из прошлого – старые типы источников питания при неполной разрядке не заряжались до конца, теряя емкость с каждым циклом. Используйте оригинальные или качественные совместимые зарядные устройства – убережете батарею от скачков напряжения, повышенного или пониженного зарядного тока и других неприятностей.

Позаботьтесь о температуре батареи Alcatel

Больше всего современные батареи боятся высоких и низких температур. Наиболее опасны минусовые температуры – на морозе аккумулятор для alcatel one touch резко теряет емкость, что приводит к его чрезмерно быстрой разрядке. Единичные «подмораживания» не страшны, но регулярное замерзание грозит перманентной утратой части емкости. Высокие температуры не так страшны, но и они не несут ничего хорошего, особенно во время процесса заряжания, когда аккумулятор и так разогревается.

Регулярно меняйте источники питания

Свыкнитесь с мыслью, что батарея для телефона – это расходник, как картридж для принтера. Со временем придется для вашего alcatel аккумулятор купить взамен старого, когда он перестанет нормально выполнять свою функцию. считается, что средний срок службы источников питания – 1,5-2 года, затем они подлежат замене. Приобретайте на замену исключительно качественные аксессуары известных брендов с гарантией качества.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.07.2015
Количество просмотров127
Статью добавил пользователь admin
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