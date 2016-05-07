Профилактика женского здоровья в 25, 35, 45 лет

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Регулярное посещение гинеколога - забота о собственном здоровье

Показания к посещению гинеколога

Врачи предписывают каждой взрослой женщине проходить профилактический осмотр у гинеколога один раз в год. Это позволяет не упустить бессимптомные нарушения, которые могут привести к серьезным последствиям. Важно выбрать хорошего специалиста, который сможет наиболее точно оценить состояние здоровья женщины и, при необходимости, назначить наиболее эффективное лечение. К таким специалистам относится, например, частный гинеколог в Киеве в клинике ISIDA. В ряде случаев к врачу необходимо обратиться незамедлительно. К таким случаям относятся:

  • систематические боли внизу живота;
  • нерегулярность месячного цикла;
  • невозможность забеременеть на протяжении 1 года и более;
  • зуд, боли, жжение в районе половых органов, изменение запаха и цвета выделений;
  • необходимость подбора противозачаточных средств;
  • планирование беременности;
  • недомогания в период менопаузы.

Стоит ли бояться гинеколога?

Проблема многих женщин в том, что они испытывают стыд или страх перед посещением гинекологического кабинета. Необходимо понять, что такое отношение является в корне неверным. Посещение гинеколога, как и любого врача, — это прежде всего забота о собственном здоровье. В желании сохранить здоровье нет ничего постыдного, ведь здоровье — одна из основных ценностей человека. Страх гинеколога также не имеет под собой рационального обоснования. Врач — прежде всего специалист, основная задача которого — максимально эффективно помочь пациенту.

Как проходит консультация гинеколога

На первом приеме врач расспрашивает о симптомах и жалобах, а также изучает сделанные ранее медицинские записи и документацию, которыми располагает пациентка. Далее проводится гинекологический осмотр. В случае если возникает необходимость, врач использует современное оборудование диагностики, которое позволяет наиболее полно оценить состояние здоровья внутренних органов, а также выявить заболевания, если они имеются. Если составить наиболее полную картину не получается, врач может назначить дополнительные обследования и анализы.

Диагностика гинекологических заболеваний

Существует стандартный набор диагностических практик, которые применяются всеми без исключения гинекологами как на профилактических осмотрах, так и при постановке диагноза. К ним относятся:

  • УЗИ органов малого таза;
  • анализ крови на гормоны;
  • кольпоскопия;
  • гистероскопия;
  • биопсия;
  • экспресс-диагностика инфекций;
  • диагностика беременности;
  • исследование проходимости маточных труб.

Профилактика женского здоровья в 25, 35, 45 лет

Категория Рекламные статьи
Дата размещения07.05.2016
Количество просмотров63
Статью добавил пользователь admin
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