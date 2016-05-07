Профилактика женского здоровья в 25, 35, 45 лет

Показания к посещению гинеколога Врачи предписывают каждой взрослой женщине проходить профилактический осмотр у гинеколога один раз в год. Это позволяет не упустить бессимптомные нарушения, которые могут привести к серьезным последствиям. Важно выбрать хорошего специалиста, который сможет наиболее точно оценить состояние здоровья женщины и, при необходимости, назначить наиболее эффективное лечение. К таким специалистам относится, например, частный гинеколог в Киеве в клинике ISIDA. В ряде случаев к врачу необходимо обратиться незамедлительно. К таким случаям относятся: систематические боли внизу живота;

нерегулярность месячного цикла;

невозможность забеременеть на протяжении 1 года и более;

зуд, боли, жжение в районе половых органов, изменение запаха и цвета выделений;

необходимость подбора противозачаточных средств;

планирование беременности;

недомогания в период менопаузы. Стоит ли бояться гинеколога? Проблема многих женщин в том, что они испытывают стыд или страх перед посещением гинекологического кабинета. Необходимо понять, что такое отношение является в корне неверным. Посещение гинеколога, как и любого врача, — это прежде всего забота о собственном здоровье. В желании сохранить здоровье нет ничего постыдного, ведь здоровье — одна из основных ценностей человека. Страх гинеколога также не имеет под собой рационального обоснования. Врач — прежде всего специалист, основная задача которого — максимально эффективно помочь пациенту. Как проходит консультация гинеколога На первом приеме врач расспрашивает о симптомах и жалобах, а также изучает сделанные ранее медицинские записи и документацию, которыми располагает пациентка. Далее проводится гинекологический осмотр. В случае если возникает необходимость, врач использует современное оборудование диагностики, которое позволяет наиболее полно оценить состояние здоровья внутренних органов, а также выявить заболевания, если они имеются. Если составить наиболее полную картину не получается, врач может назначить дополнительные обследования и анализы. Диагностика гинекологических заболеваний Существует стандартный набор диагностических практик, которые применяются всеми без исключения гинекологами как на профилактических осмотрах, так и при постановке диагноза. К ним относятся: УЗИ органов малого таза;

анализ крови на гормоны;

кольпоскопия;

гистероскопия;

биопсия;

экспресс-диагностика инфекций;

диагностика беременности;

исследование проходимости маточных труб. Профилактика женского здоровья в 25, 35, 45 лет