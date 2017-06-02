Регистрация финансовых учреждений при помощи профессионалов

Регистрация финансовых учреждений представляет собой непростой процесс, который состоит из нескольких этапов. Если учреждение не занимается банковской деятельностью, за регистрацию отвечает Национальная комиссия по государственному регулированию в области рынков финансовых услуг. Комиссия занимается регулированием деятельности финансовых учреждений, которые не относятся к банковскому сектору. Также она регулирует и порядок услуг, предоставляемых ими. К этой категории финансовых компаний можно отнести разнообразные кредитные союзы, пенсионные фонды, ломбарды и многое другое.

Регистрация финансового учреждения может потребоваться для ведения бизнеса. Тут есть немало нюансов. Поэтому будет разумно обратиться к профессионалам за консультацией. Это позволит получить необходимые сведения, справиться без проблем с регистрацией. На сайте https://www.bitlex.ua/law_service/reyestratsiya_finansovyh_ustanov расписаны все основные этапы регистрации и остальные немаловажные подробности.

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Перед началом непосредственной регистрации надо выбрать конкретный вид финансового учреждения. Это может быть, например, лизинговая компания, инвестиционный фонд, факторинговая фирма и прочие подобные учреждения. Процесс их создания состоит из нескольких стандартных этапов. К ним относится государственная регистрация юридического лица. После этого необходимо внести данные о юрлице в Единый реестр таких учреждений. Завершительным этапом считается получение лицензии для ведения деятельности.

Регистрация финансового учреждения при помощи квалифицированных юристов может пройти быстро и грамотно. Квалифицированная поддержка в этой сфере невероятно важна. Ее реально получить на выгодных финансовых условиях, если обратиться к проверенным специалистам с положительной репутацией. Компания Bitlex готова гарантировать отменное качество консультации.