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Рецепт салата с копченым толстолобиком

Толстолобик — крупная пресноводная рыба. Ее готовят целиком и частями. Такой продукт хорош и в вареном, и в запеченном виде. Стейки толстолобика жарят и тушат с подливой. Из рыбного филе готовят тефтели и котлеты, рыбные пироги. Холодное копчение рыбы позволяет получить прекрасный продукт для приготовления салатов. Фантазии кулинара не будет предела, когда в его руках окажется качественная рыба.

Копченый толстолобик можно отнести к деликатесным продуктам. Его копченое филе употребляют как отдельное лакомство. Салаты из копченой рыбы — особая категория блюд. Интенсивный вкус рыбы прекрасно переплетается с вкусами свежих овощей и даже фруктов.

Изысканный салат из толстолобика

Предлагаемый салат станет роскошным украшением праздничного стола. Гурманы оценят его изысканный вкус — необычное сочетание копченой рыбы и яблок не оставит равнодушным никого. Главное правило — не жалеть рыбы. Для приготовления салата потребуется:

  • 50 грамм риса басмати
  • 300 грамм копченого толстолобика
  • 150 грамм консервированной кукурузы
  • 3 яйца
  • 1 крупное яблоко
  • 100 грамм репчатого лука
  • 50 грамм оливок
  • Половинка лимона
  • 50 грамм майонеза, специи

Рис промыть и отварить, откинуть на дуршлаг. Филе толстолобика следует отделить от костей. Куриные яйца отварить, остудить и измельчить. Затем необходимо порезать небольшими кубиками яблоко и репчатый лук. Оливки нарезать небольшими кусочками. В большой салатник отправить рис, оливки, кукурузу, порезанную кубиками рыбу, измельченные яйца, яблоко и лук. Готовое блюдо посолить и поперчить, заправить майонезом и сбрызнуть лимонным соком.

Что еще готовят из копченой рыбы?

Если гости предпочитают салаты без майонеза, можно предложить им альтернативный вариант. Для приготовления блюда потребуется: балык из толстолобика, сладкий перец, пара луковиц, 200 грамм свежей капусты, 1 средняя морковь и 100 грамм консервированного горошка.

Лук предварительно маринуют с уксусом, нарезав его полукольцами. Капусту шинкуют, добавляют пару ложек уксуса, разогревают в микроволновой печи и дают остыть. Морковь шинкуют тонкой соломкой, рыбу нарезают аккуратными кубиками. Сладкий перец тоже превращают в тонкую соломку.

Нарезанный перец, морковь, капусту и лук смешивают с горошком и рыбой, добавляют рубленную зелень. Салат не нужно солить, достаточно немного поперчить. Готовое блюдо заправляют растительным маслом и дают настояться не менее получаса. Такой салат — гармоничное сочетание свежих овощей и вкусной копченой рыбы. Его можно считать прекрасной витаминной добавкой в рацион.

По информации r-b.in.ua/ru

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.01.2016
Количество просмотров638
Статью добавил пользователь admin
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