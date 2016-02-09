В ходе строительства здания вне зависимости от его назначения обязательным условием становится создание эффективной системы противопожарной защиты. Лишь после того, как такая система на предприятии будет создана и получит одобрение пожарной службы, можно приступать к полноценному использованию здания и его помещений.

Высокие требования, предъявляемые к пожарной защите, совершенно не вызывают удивления: как подтверждает статистика, именно по причине недостаточной пожарной безопасности происходит основная доля несчастных случаев на производстве. Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, следует оснастить помещение целым рядом противопожарных элементов, в числе которых одна из главных ролей отводится пожарным рукавам.

Главные особенности противоожарных рукавов и их назначение

В условиях современной производственной деятельности рукав пожарный и вспомогательная арматура применяются непосредственно в целях тушения пожара. Эти инструменты играют едва ли не решающее значение, потому как позволяют потушить огонь уже в ближайшие минуты.

Пожарные рукава применяются тогда, когда возникает необходимость в организации подачи воды к эпицентру возгорания. В большинстве ситуаций источником воды выступают гидранты, подготовленные резервуары и некоторые другиеприспособления. Рукав подключается непосредственно к такому источнику, после чего через него подается жидкость к месту пожара.

Выделяют три главных разновидности пожарных рукавов:

1) напорные - осуществляют подачу огнетушащего состава к пожарному стволу в целях тушения огня. Этот вид рукава самый распространенный, ими в обязательном порядке укомплектовывают пожарные поезда, корабли и автоцистерны.

2) напорно-всасывающие - также позволяют быстро забирать воду из водных источников, однако конструктивной особенностью их выступает металлический каркас, покрытый текстильным кожухом, что позволяет в рукавной полости образовать необходимый вакуум для забора воды. Чаще всего напорно-всасывающие рукава применяют в перекачке особых жидкостей, таких как масла, пенообразователь и т.д.

3) всасывающие - практически идентичны с напорно-всасывающими видами, однако обладают более прочной и жесткой конструкцией.

Различают и другие классификационные признаки пожарных рукавов. В частности, исходя из типа подключения они делятся на рукава для наружных и внутренних стационарных станций, а также мобильные рукава для гидрантов и помп. Дополнительно рукава могут быть оснащены дополнительной защитой, на основе чего делятся на износостойкие, маслостойкие, термостойкие и рукава обычного производства.

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