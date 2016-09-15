Разложение пожнивных остатков: почему это так важно?

Доподлинно известно, что сжигание соломы, а также других послеуборочных остатков, оказывает серьезный вред окружающей среде, снижает плодородие почвы. Почему? Все дел в том, что максимальная концентрация полезных микроорганизмов достигается на глубине почвы от 0 до 5 см. В процессе горения пожнивных остатков уничтожается так необходимая для нормального развития сельскохозяйственных культур микрофлора и микрофауна. Почему пожнивные остатки так важны? Когда происходит разложение пожнивных остатков, в почве накапливается необходимый минеральный потенциал. Помимо всего прочего, солома предотвращает плодородный слой от выгорания, быстрой потери влаги. Однако фермеры сталкиваются с дилеммой, при которой, остатки злаковых и других культур затрудняют подготовку почвы к посевным работам. Снижается равномерность засева и, самое главное, в процессе естественного разложения соломы расходуется огромное количество азота, так необходимого для получения оптимальных показателей урожайности. Как же быть, как получить пользу от разложения пожнивных остатков, при этом, не затягивая процесс? Для таких целей специализированные предприятия изобрели деструкторы стерни – специальные органические смеси, стимулирующие процесс естественного разложения на полезные компоненты. Из чего состоит солома? На 15% она состоит из воды, и на целых 80% из полезных органических веществ. Задача деструктора как можно быстрее и деликатнее доставить эти вещества в почву. Вот небольшой список присутствующих в соломе компонентов: Гемицеллюлоза.

Лигнин.

Целлюлоза.

Пентоза. Эти микроэлементы можно назвать пищей для организмов, живущих в почве. В процесс деструкции данных компонентов, образуются материалы, которые потом применяются в качестве лабильного гумуса. В соломе содержатся и такие важные для роста растений минералы, как азот, оксид калия, медь, кобальт, цинк, углерод. Применение деструктора позволяет сократить процесс выделения бензойной, кумариновой, ванилиновой кислот, которые, приводят к задержке роста растений, вызывают хлороз и проблемы с обменом веществ. Для этого стернь обрабатывают за 6-8 месяцев до посева, чтобы к моменту начала работ почва имела максимально благоприятный состав. Подчеркнем, что на отечественном рынке имеется немало различных деструкторов. Ассортимент удобрений, порою, сильно сбивает, но у нас есть несколько советов относительно выбора качественного биопрепарата. Обращайте внимание на группы микроорганизмов, входящих в состав деструктора. Оптимальный выбор - Bacillus licheniformis IМВ В-7515 и B. Subtilis. Важное значение имеет и универсальность препарата. Если выбранный продукт, помимо всего прочего, способен оздоравливать почву, его стоит приобрести. Срок хранения и температура. У всех биопрепаратов есть один значительный недостаток – малый период активности. Нормальным для деструкторов считается срок хранения в 4-е месяца при температуре от +4 до + 25 градусов. Ну и конечно, стоит обращать внимание на стоимость предлагаемого продукта. Нередко зарубежные аналоги продаются по цене превышающей отечественные препараты в три-пять раз. Стоит ли переплачивать, когда местные биозаводы способны выдавать вполне конкурентную продукцию на уровне мировых стандартов.