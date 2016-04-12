Qguar Dashboard - мониторинг состояния логистических процессов

Чтобы управлять складом (как 3PL оператора, так и какого-либо предприятия) или любым другим сложным логистическим объектом, нужен регулярный мониторинг всех протекающих на подконтрольной территории процессов. Лучше всего это делать при помощи эффективной разработки от Quantum - система управления производством Qguar Dashboard, специализированного инструмента визуализации состояния всех процессов, протекающих на складе, дистрибуторском центре и других сложных логистических и производственных структурах.

Возможности Qguar Dashboard

Программный продукт предназначен для использования руководством и менеджерами компаний, занятых в логистическом бизнесе, а также администрацией дистрибьюторских центров, складских помещений.

Современный программный модуль, руководствуясь имеющимися данными и информацией об уже завершенных операциях (сведения берутся из системы WMS), позволяет графически смоделировать возможные варианты протекания складских процессов. При помощи данной программы также производится оценка ресурсов, использование которых обязательно для решения новых задач, обеспечивается объективная оперативная оценка эффективности работы автоматизированного склада, повышается результативность труда менеджеров логистики.

Предназначение модуля Qguar Dashboard

Использование данного программного продукта целесообразно в тех случаях, когда необходимо получить информацию о:

- времени разгрузки-погрузки, сроках поставки-отправки товара;

- среднем времени выполнения той или иной операции;

- наличии и эффективности разгрузочных и погрузочных зон;

- ожидаемом поступлении продукции;

- пропускной способности складского помещения;

- эффективности работы сотрудников;

- отклонениях от установленных норм и усредненных показателей;

- количестве выполняемых логистических задач.

О преимуществах продукта Qguar Dashboard

Несомненными преимуществами модуля являются:

- минимизация затрат на логистику;

- современный графический интерфейс;

- визуализация происходящих процессов;

- повышение эффективности работы объекта;

- улучшение качества обслуживания клиентов;

- предупреждение возможного сбоя логистических процессов;

- получение всей нужной информации в максимально сжатые сроки.

Источник: http://quantum-int.com/sistema-upravleniya-proizvodstvom/