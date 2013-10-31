Путешествие в Марокко: Как сориентироваться на рынках Марракеша и выбрать сувенир?

​Кое-что о Марракеше ​Кое-что о Марракеше Марракеш, или, как говорят сами жители, Мракеш, основанный в 1062 году, очень быстро стал культурным, религиозным и коммерческим центром Марокко. Именно в этот город едут те, кто хочет увидеть настоящий, колоритный и узнаваемый Марокко. На многочисленных рынках и в магазинах сувениров Марракеша просто невозможно не купить этнические сувениры, которые станут не только приятным воспоминанием о путешествии по этой стране, но и изюминкой вашего интерьера. Ведь «марокко-стиль» в дизайне квартир и домов популярен сегодня во всем мире! Что продают на рынках Марракеша Хну для татуировок; национальные кожаные тапочки-«бабуши»; удивительные восточные специи; сушеные и свежие травы; необычную керамику; марокканскую национальную одежду и ткани; изделия из верблюжьей шерсти и кожи; ковры, платки и шарфы; светильники и кованую мебель; деревянные шкатулки; украшения ручной работы и множество других оригинальных и удивительных вещиц.

Весь старый город представляет собой огромную торговую зону, которая делится на отдельные рынки по ремесленному принципу. Здесь есть рынки мясные и жестяные, фруктовые и ювелирные, жестяные и хлопковые… Что купить: Марокканская лампа Выберите себе светильник, сделанный искусными марокканскими мастерами. Светильники изготавливают из латуни, медного сплава или даже из чистой меди, и традиционно покрывают металлические части корпуса коричневым лаком. Абажуры для напольных, настольных, подвесных и настенных светильников могут быть изготовлены из тонко выделанной и вымоченной в растворе мимозы верблюжьей кожи, обработанной для придания специфичного оттенка натуральным гранатовым соком или хной.

Светильники могут быть выполнены в виде ваз, пирамид, фигурок птиц и звериных голов. Очень популярны в Марокко и лампы-фонари, в корпус которых вставлены цветные стекла. Текстиль Присмотритесь к этническому текстилю. Перед буйством красок пледов, платков, ковров, тканей и готовой одежды устоять непросто! Среди расцветок в текстиле преобладают охра, медные и янтарные оттенки, а также голубой и синий цвета. Выберите хлопковый или более дорогой шелковый платок с традиционными берберскими узорами; хлопковый шарф с декоративными украшениями из металла или дерева, традиционное женское марокканское платье-джеллаб ― длинное, свободное, с прорезями в боковых швах и с непременным капюшоном. Вам наверняка понравится зарбия ― безворсовый традиционный берберский коврик, сотканный из овечьей или верблюжьей шерсти, отлично подходящий для того, чтобы накинуть его на кресло.

А тонкие, мягкие, легкие и теплые марокканские ковры можно использовать и как портьеры, и как скатерти, и как пледы. Кожаные изделия Очень хороши и колоритны марокканские изделия из кожи. Купите натуральные кожаные марокканские тапки-«бабуши» со стельками из натуральной замши ― в них легко и удобно ходить в жаркую погоду. Для окрашивания верха изготовленных вручную «бабуш» марокканские мастера используют только натуральные красители ― проверено!

На рынках Марракеша вам предложат и кожаные, с тисненым рисунком, сумки всех цветов и размеров. Ремешки у таких сумок чаще всего длинные и узкие, предназначенные для того, чтобы носить их через плечо. Ювелирные украшения Женщин не оставят равнодушными ювелирные украшения ― крупные, нестандартные, с явной и узнаваемой этнической составляющей. Браслеты, колье, кольца, зажимы для одежды мастера изготавливают либо из серебра и сплавов на его основе, или же из деталей (например, бусин) вырезанных из кокосового дерева и окрашенных в яркие цвета. При желании на рынках Марракеша можно найти и золотые украшения. Но они не характерны для марокканской культуры и изготавливают специально в расчете на туристов.

Керамика Интересны и необычны керамические изделия марокканских мастеров. Помимо хорошо известных в Европе и России недорогих керамических тарелочек здесь можно приобрести кувшины и вазы, декорированные металлами и верблюжьей кожей. Некоторые изделия по-настоящему ценны и дороги. Например, это может быть керамическая ваза, украшенная выполненными из серебристого сплава фрагментами текста Корана. Для души и тела Славится Марокко косметикой на основе уникального арганового масла. В стране действуют сразу несколько небольших фабрик, выпускающих кремы и маски с аргановым маслом. На рынках Марракеша, кроме того, можно купить традиционное черное мыло и маски-скрабы для лица и тела, сделанные из особой марокканской глины, которая называется «рассул» или «гассул».

Любителям сладких восточных ароматов понравятся и масляные духи с использованием дорогих эфирных масел ― розы и розового дерева.