Путешествие в Марокко: Как сориентироваться на рынках Марракеша и выбрать сувенир?

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Кое-что о Марракеше
Марракеш, или, как говорят сами жители, Мракеш, основанный в 1062 году, очень быстро стал культурным, религиозным и коммерческим центром Марокко. Именно в этот город едут те, кто хочет увидеть настоящий, колоритный и узнаваемый Марокко. На многочисленных рынках и в магазинах сувениров Марракеша просто невозможно не купить этнические сувениры, которые станут не только приятным воспоминанием о путешествии по этой стране, но и изюминкой вашего интерьера. Ведь «марокко-стиль» в дизайне квартир и домов популярен сегодня во всем мире!
Что продают на рынках Марракеша
Хну для татуировок; национальные кожаные тапочки-«бабуши»; удивительные восточные специи; сушеные и свежие травы; необычную керамику; марокканскую национальную одежду и ткани; изделия из верблюжьей шерсти и кожи; ковры, платки и шарфы; светильники и кованую мебель; деревянные шкатулки; украшения ручной работы и множество других оригинальных и удивительных вещиц.
Что купить:
Марокканская лампа
Выберите себе светильник, сделанный искусными марокканскими мастерами. Светильники изготавливают из латуни, медного сплава или даже из чистой меди, и традиционно покрывают металлические части корпуса коричневым лаком. Абажуры для напольных, настольных, подвесных и настенных светильников могут быть изготовлены из тонко выделанной и вымоченной в растворе мимозы верблюжьей кожи, обработанной для придания специфичного оттенка натуральным гранатовым соком или хной.
Текстиль
Присмотритесь к этническому текстилю. Перед буйством красок пледов, платков, ковров, тканей и готовой одежды устоять непросто! Среди расцветок в текстиле преобладают охра, медные и янтарные оттенки, а также голубой и синий цвета.
Выберите хлопковый или более дорогой шелковый платок с традиционными берберскими узорами; хлопковый шарф с декоративными украшениями из металла или дерева, традиционное женское марокканское платье-джеллаб ― длинное, свободное, с прорезями в боковых швах и с непременным капюшоном.
Вам наверняка понравится зарбия ― безворсовый традиционный берберский коврик, сотканный из овечьей или верблюжьей шерсти, отлично подходящий для того, чтобы накинуть его на кресло.
Кожаные изделия
Очень хороши и колоритны марокканские изделия из кожи. Купите натуральные кожаные марокканские тапки-«бабуши» со стельками из натуральной замши ― в них легко и удобно ходить в жаркую погоду. Для окрашивания верха изготовленных вручную «бабуш» марокканские мастера используют только натуральные красители ― проверено!
Ювелирные украшения
Женщин не оставят равнодушными ювелирные украшения ― крупные, нестандартные, с явной и узнаваемой этнической составляющей. Браслеты, колье, кольца, зажимы для одежды мастера изготавливают либо из серебра и сплавов на его основе, или же из деталей (например, бусин) вырезанных из кокосового дерева и окрашенных в яркие цвета.
При желании на рынках Марракеша можно найти и золотые украшения. Но они не характерны для марокканской культуры и изготавливают специально в расчете на туристов.
Интересны и необычны керамические изделия марокканских мастеров. Помимо хорошо известных в Европе и России недорогих керамических тарелочек здесь можно приобрести кувшины и вазы, декорированные металлами и верблюжьей кожей.
Некоторые изделия по-настоящему ценны и дороги. Например, это может быть керамическая ваза, украшенная выполненными из серебристого сплава фрагментами текста Корана.
Для души и тела
Славится Марокко косметикой на основе уникального арганового масла. В стране действуют сразу несколько небольших фабрик, выпускающих кремы и маски с аргановым маслом. На рынках Марракеша, кроме того, можно купить традиционное черное мыло и маски-скрабы для лица и тела, сделанные из особой марокканской глины, которая называется «рассул» или «гассул».
|Категория
|Интересное
|Дата размещения
|31.10.2013
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|778
|Статью добавил пользователь
|admin
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