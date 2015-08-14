Пультовая охрана – ваша уверенность в безопасности

Вопрос защиты имущества сейчас особенно актуальный. Каждый находит выход по-своему: одни выбирают крепкие замки и двери, другие предпочитают более надежный вариант – сигнализацию. Именно охранная сигнализация сможет обеспечить полноценную защиту, не допустив несанкционированного проникновения на охраняемые владения.

Гарантия безопасности

Чтобы обезопасить свое имущество, можно использовать специальное оборудование, которое установить сможет только профессиональная компания. Для обеспечения комплексной безопасности офиса, магазина, квартиры, дома и других объектов, понадобится пультовая охрана. Киев – это огромный город, поэтому найти специалистов, которые подберут и установят данную систему, будет совсем несложно.

Обнаружить проникновение злоумышленника, утечку газа или воды помогают специальные датчики. Конструкция современных устройств позволяет исключить возможность ложного вызова. Ведь датчик можно настроить с чувствительностью на массу от 30 кг, особенно, если в помещении есть малыши или домашние животные. Такая функция предотвратит ложные вызовы.

Основной частью сигнализационной системы является приемно-контрольный прибор, который получает информацию со всех датчиков, обрабатывает ее и передает на пульт централизованного наблюдения. Оператор пульта регистрирует тревожный сигнал и высылает на место происшествия группу быстрого реагирования, которая и устранит проблему.

В зависимости от типа выбранной сигнализационной системы различают несколько способов, как передать сигнал тревоги: с помощью телефона, радиоканала или GSM-канала.

Преимущества пультовой сигнализации

Данные охранные системы имеют множество преимуществ перед другими видами защиты. Основными из них являются:

Максимальный уровень защиты объекта;

Возможность оперативного реагирования на тревожный сигнал;

Доступная стоимость оборудования и его установки;

Простота монтажа и обслуживания системы;

Непрерывный мониторинг охраняемой территории;

Защита от чрезвычайных случаев (пожар, утечка газа, затопление) и др.

Чтобы подключить здание к данной услуге, надо вызвать профессионалов, которые продиагностируют квартиру или дом. Они предложат клиенту самые подходящие варианты, определив при этом количество, виды и расположение специальных датчиков. При этом посоветуют тип используемых каналов связи и модель передатчика. Охранная фирма поможет не только смонтировать оборудование, но и настроить его на эффективную работу.

Взято с сайта http://www.peresvit.kiev.ua