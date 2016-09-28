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Проверенный застройщик это: гарантия качества, выгодная стоимость, надежность

Каждый покупатель, планирующий приобретение недвижимости, желает соблюдения трех правил: постройка должна быть надежной, район строительства – оптимальным, экологически безопасным, а квартира комфортной. Именно поэтому жилье http://schastliviy.com.ua/lenina10v идеально подходит для жизни. Успешно сочетая новейшие материалы, проверенные технологии, компания застройщик предлагает лучшие, выгодные условия. Немаловажен опыт работы, специалисты своего дела, надежно, уверенно закрепили свои позиции на рынке строительства в пригороде Киева. Поэтому гарантируют качественное жилье, соблюдение сроков строительства.

Какие существуют преимущества проживания в новой квартире

купить квартиру в Петропавловской БорщаговкеМногоэтажный дом http://schastliviy.com.ua/schastlivaya-61 возведен с учетом новейших технологий, отвечает всем требованиям, стандартам, расположен в спокойном, уютном районе. Рассмотрим, какая инфраструктура необходима, для счастливого, полноценного развития, комфортного проживания:

  • наличие спортивных детских комплексов. Преимущественно большинство владельцев жилья – это молодые семьи, имеющие детей, поэтому здесь есть все необходимое для полноценного развития, прогулок, занятий, тренировок;
  • учебные, образовательные учреждения. Ребенок получит необходимое образование;
  • медицинские центры, аптеки. Купить необходимое лекарство круглосуточно, такая услуга доступна владельцам жилья действительно европейского уровня;
  • супермаркеты, салоны, магазины, всевозможные блага цивилизации.

Помимо этого заключая договор, человек приобретает жилье по самой выгодной стоимости, спустя время, если хозяин захочет продать квартиру, он не только полностью окупит вложения, но и заработает. Главное преимущество – отсутствие риска. На протяжении многих лет, ежемесячно многие выбирают именно компанию НоваБудова, убеждаясь в честности, грамотности и компетентности сотрудников.

Почему этому застройщику следует доверять

Профессиональные специалисты никогда не подведут своего клиента. Сроки, указанные в договоре – четко исполняются, соблюдаются. Иногда, на удивление всем ожиданиям, готовые объекты сдаются под эксплуатацию раньше оговоренного срока. Престижная компания всегда дорожит своей репутацией, уважает каждого отдельного клиента, поэтому прислушивается к пожеланиям и рекомендациям. Грамотные сотрудники прилагают максимальные усилия, чтобы заказчикам было максимально комфортно, уютно.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения28.09.2016
Количество просмотров195
Статью добавил пользователь admin
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