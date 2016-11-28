Проточный фильтр на кухню Открыл кран - получил чистую воду. Такого усовершенствования бытовых условий хотелось бы каждому из нас. Увы, устаревшие городские системы очистки водопроводной воды сменить сегодня дорого и в государственных программах средства на это не заложены. Потому чистая вода – дело рук самих пользователей. И если вы хотите обеспечить себя качественной водой в любое время, выбирайте проточный фильтр для очистки воды. Это вариант доступный в цене и эффективный в использовании. Купить проточный фильтр на кухню, вы почувствуете массу преимуществ. Виды проточных фильтров. В проточной системе очистки вода лишается примесей, постепенно проходя сквозь фильтрующие элементы. У проточных фильтров нет накопительных баков. Чистую воду вы получаете сразу после того, как она пройдет систему фильтрации. По времени это немного дольше, чем было бы из накопителя, но зато она однозначно свежая. Это первое преимущество проточных фильтров. По своей модели проточный фильтр может быть трех видов. Они отличаются размером и степенью эффективности очистки. Самый компактный фильтр - насадка. Легко монтируется прямо на кран, хорошо очищает воду от крупных загрязнителей, но от вредных микроэлементов уберечь не сможет. Потребуется дополнительная очистка или кипячение. Такие насадки хороши как вспомогательный элемент в быту. Кстати, хороший вариант для тех, кто беспокоится о чистоте овощей и фруктов – плоды у вас всегда будут вымыты хорошей водой. Стационарные проточные фильтры производятся уже больших размеров, бывают как настольными, так и встраиваемыми под мойку. Чтобы использовать их в быту, требуются монтажные работы - фильтры встраиваются в систему подачи водопроводной воды. Также в комплект к каждому фильтру входит отдельный кран для чистой воды, который устанавливается у рукомойника. Проточные системы оснащены несколькими фильтрами различной функциональности, где вода поэтапно очищается от крупных загрязнителей, вредных элементов и бактерий. Вода становится не только чище, но и мягче, приятней на вкус. Если вы преследуете цель получать питьевую воду, открыв кран, вам подойдет стационарный проточный фильтр. Просто и чисто. Планируя купить фильтр для воды, смело выбирайте проточный фильтр. Он эффективен, прост в установке, доступен и надежен в использовании. Говоря о его практичных особенностях, сложно предугадать, как долго прослужит проточный фильтр для очистки воды. Все зависит от состояния воды в вашем регионе. Чем вода жестче, тем чаще нужно менять картриджи и тем быстрее изнашивается сам фильтр. При этом не стоит забывать, вовремя менять картриджи для фильтров воды, вы обезопасите себя от вредных химических примесей. Благодаря фильтрам вы получаете здоровую воду, которая положительно влияет на общее самочувствие. Рассматривайте воду не как способ утолить жажду, а как комплекс витаминов и полезных веществ, которые укрепляют наше здоровья и продлевают жизнь.