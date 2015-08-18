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Противопролежневые матрасы для качественного ухода за лежачими больными

Лежачий больной требует особого ухода. Если человек не в состоянии ходить и вынужден все время проводить в постели, у него могут появиться и другие проблемы со здоровьем, такие, как пролежни. Они возникают, когда кровоснабжение определенных участков кожных, жировых, мышечных и даже костных тканей нарушается вследствие сдавливания их весом собственного тела. Этот патологический процесс очень опасен, так как он приводит к омертвению клеток, вызывает болевые ощущения, кровоточивость, загноение и другие неприятные моменты. В запущенных случаях результатом отсутствия лечения и профилактики пролежней может стать ампутация конечностей.

матрас противопролежневый

Противопролежневые матрасы – эффективная профилактика и лечение пролежней

Чтобы не допустить столь тяжелых последствий, стоит обязательно матрас противопролежневый купить. Поможет он и при лечении таких повреждений мягких тканей. Это изобретение учитывает нюансы нахождения человека в лежачем состоянии и создано специально для того, чтобы улучшить его состояние и предотвратить развитие пролежней.

Разновидностей противопролежневой медицинской продукции в Украине сегодня довольно много. Это не только удобные матрасы, но и специальные подушки под голову. Они представляют собой изделия из дышащей ткани (чаще всего ПВХ или нейлона), которая не выделяет вредных веществ и имеет ячеистую структуру.

Как работает противопролежневый матрас

Он осуществляет свою работу при помощи компрессора. Матрас имеет отдельные камеры, расположенные в шахматном порядке, в которых поддерживается различное давление воздуха. Спустя короткое время (6 -10 минут) давление в них меняется, и таким образом достигается эффект массажа и равномерная циркуляция крови на участках тела, соприкасающихся с поверхностью матраса. Компрессор работает бесшумно и не занимает много места, а ткань обычно обладает противогрибковыми свойствами и обеспечивает вентиляцию кожи.

Ассортимент таких изделий в интернет-магазине «Здоровье и Медицина»

На нашем сайте имеются матрасы от пролежней по различной цене. Их стоимость зависит от допустимой массы тела пациента, известности производителя и других факторов. У нас представлены изделия из Италии, Украины, Тайвани. Очень популярны модели с ортопедическим эффектом, которые не только помогают избежать повреждения тканей, но и позволяют человеку находиться в правильном положении, так как имеют форму, повторяющую изгибы позвоночника. Доставка осуществляется по всей Украине, возможен также самовывоз из Харькова, а оплата принимается наличными, наложенным платежом и по безналичному расчету. Ознакомиться с нашей продукцией и сделать заказ можно по адресу http://www.med-zdorovie.com.ua.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения18.08.2015
Количество просмотров128
Статью добавил пользователь admin
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