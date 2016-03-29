Производство пленки и пленочных изделий на предприятии Polysad

Производственная компания Polysad занимается выпуском качественной продукции из полиэтилена, гарантируя оперативное выполнение заказов любой сложности. В процессе производства мастера используют высокотехнологичное оборудование и лучшие материалы, осуществляя строгий контроль толщины и плотности намотки пленки, а также применяя различные добавки для усиления эксплуатационных и технических характеристик продукта. Предприятие оснащено современными автоматическими линиями – экструзионными установками и импортным оборудованием, которое обеспечивает желаемый результат. На сайте http://polysad.com/ можно получить информацию о направлениях работы, достижениях, условиях сотрудничества с национальным производителем. Ассортимент изделий весьма разнообразен и представлен следующими товарными наименованиями:

термоусадочная пленка;

строительная пленка;

пленка для теплиц;

хозяйственные мешки;

пакеты-майки и пакеты-бананы;

мешки-вкладыши;

пленка под ламинацию;

пакеты с логотипом и др.

При оформлении заказа квалифицированные специалисты учтут все пожелания и требования клиента. Таким образом, производство полиэтиленовой продукции будет основано на применении высокотехнологичного оборудования, что позволит быстро и в обусловленные сроки получить готовую продукцию, соответствующую ГОСТ-стандартам.

Основы производства полиэтиленовой продукции

Производство изделий из полиэтилена происходит на предприятии Polysad с точным соблюдением всех норм и применением новейших технологий. При этом используется исключительно высококачественное сырье и специальная рецептура, благодаря чему удается получить пленочные изделия высочайшего качества, соответственно требованиям заказчика. Несмотря на то, что весь процесс производства автоматизирован, запуск и контроль производственных этапов не обходится без участия человеческого фактора. Команда опытных мастеров со знанием дела выполнят любые задачи, чтобы конечный результат порадовал потребителя. На сайте компании Polysad можно ознакомиться с прайсом на любые виды полиэтиленовых изделий, а также узнать об актуальных акциях, которые позволят сэкономить денежные средства клиента. Любые требования и просьбы заказчика будут учтены специалистами, чтобы выпускаемая полиэтиленовая продукция полностью удовлетворила спросам потребителя. Воспользуйтесь бесплатной консультацией, связавшись с менеджером по указанному номеру телефона, либо заказав обратный звонок.