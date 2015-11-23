Продвижение сайтов: развенчиваем мифы с 2seo.com.ua

В данной статье речь идет о самых распространенных мифах, связанных с продвижением сайтов. Компания 2seo.com.ua рассказывает о них, чтобы можно было избежать распространенных ошибок, характерных как для владельцев сайта, так и для новичков-оптимизаторов.

Раскрутить сайт по определенному поисковому запросу можно в течение нескольких дней

Есть такие термины, как «высокочастотный» и «низкочастотный» запросы. К высокочастотным запросам относятся часто встречающиеся фразы, к низкочастотным – соответственно, более редкие. При большой конкуренции, продвижение сайта имеет свои особенности. Молодой сайт может добиться успеха только в случае первоначального низкочастотного продвижения. Чтобы продвинуть сайт по таким запросам, нужно определенное (совсем не маленькое) время. В самом лучшем случае, при использовании легальных («белых») методов продвижения, первых результатов следует ожидать через несколько месяцев.

Сайт попал в «топ». Это – навсегда!

Многие СЕО специалисты сравнивают сайт с молодым организмом. Без должного ухода, без тщательной и, самое главное, постоянной работы над ним, сайт просто перестанет существовать. Дело в тои, что имеется множество компаний, оказывающих услуги, аналогично с вашей. Вполне может быть, что в деле продвижения они окажутся более последовательными и упорными, чем вы. Результат – они обойдут вас. Вы сами не заметите, как скатились к исходным позициям и даже намного ниже. Ресурс должен развиваться постоянно!

Для продвижения сайта в поисковых системах необходимы большие денежные затраты

В Интернете есть множество сообщений от компаний, которые за большие деньги предлагают продвинуть сайт за несколько дней по каким угодно запросам. Это мошенники! Легальное продвижение сайта – процесс достаточно длительный.

Возможна и бесплатная раскрутка сайтов. Обычно, этими методами пользуются и сами разработчики сайтов. Это занятие для терпеливых, для тех, у кого в запасе есть время и которые не боятся учиться новому.

Продвижение сайтов под различные поисковики производится по разным методикам

Обычно, эту мысль внушают неопытным клиентам СЕО-оптимизаторы (чтобы дополнительно заработать денег). На самом деле, грамотно и добросовестно продвинутый сайт будет одинаково хорошо восприниматься всеми поисковыми системами без исключения. Различия, конечно, есть, но они самые минимальные.