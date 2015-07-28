Продажа органических витаминов для мужчин, женщин и детей в магазине mamaorganica.com.ua

Органические витамины представляют собой уникальное сочетание веществ, сформированных за счет химической связи первичных компонентов планеты (азота, водорода, кислорода и т.д.). Их роль в регуляции обмена веществ человеческого организма переоценить невозможно, поскольку во многом именно за счет витаминов тот или иной человек чувствует бодрость, свежесть, за счет них же повышается настроение.

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Гиповитаминоз и его последствия

Неуклонное развитие цивилизации все больше отдаляет человека от его изначального состояния. В этом, конечно, есть многие плюсы, однако минусы также имеются. Дело в том, что наши предки, не зная технологий, химической промышленности, автоматического оружия и ядерных реакторов, смыслом жизни видели создание семьи и обработку земли.

Регулярное употребление растений, а также животной (экологически чистой) пищи позволяло им поддерживать витаминное равновесие (эти вещества, как известно, синтезируются в растениях и организме животных). Современный человек получает значительно меньше витаминов. И вот почему: во-первых, потребление растительной и животной пищи в разы сократилось, во-вторых, даже потребляемая натуральная пища совсем не «натуральна», так как обрабатывается при участии многих посторонних синтезированных химических веществ, а иногда и генномодифицируется.

Результатом снижения концентрации органических витаминов в организме человека становится появление и развитие тех болезней, которые можно было бы назвать «болезнями 21 века»:

гиповитаминоз (в свою очередь вызывающий слабость, сонливость, потерю аппетита и настроения, бледность кожных покровов, тошноту и т.д.);

гипертония;

диабет;

атеросклероз;

онкологические заболевания.

Пополняем запас органических витаминов

Профилактическим средством от появления перечисленных недугов является регулярное потребление витаминов (часто все необходимые входят в состав витаминного комплекса). Употребление молока, мяса и различных круп позволяет пополнить запас кальция, железа, магния, цинка. Более редкие соединения (йод, медь, хром, селен, марганец) можно получить из рыбы и морепродуктов. Однако если запас витаминов нужно пополнить немедленно (при гиповитаминозе или сезонных изменениях), то лучше предпочесть капсулированные витамины, которые ничем не отличаются от полученных естественным путем. Для мужчин после 40 лет ищите натуральные витамины в каталоге сайта Мамаорганика, для женщин после 40 весь ассортимент смотрите тут.