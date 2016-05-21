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Продажа одежды Fashion Up оптом

Интернет магазин модной одежды Fashion Up для женщин - это современный источник, при помощи которого можно приобрести одежду на любой вкус и на любые финансовые возможности.

Ассортимент магазина представлен множеством качественных моделей от производителя Fashion Up, а это позволяет приобрести товар оптом без излишних поставщиков и реализаторов, то есть без дополнительных наценок к изначально заявленной цене. В магазине довольно частые пополнения коллекции, производитель всегда старается идти в ногу с модными мировыми тенденциями.

Модные женские кофты-свитшоты, красивые рубашки, оригинального кроя кардиганы, сексуальные блузки, стильные шортики, футболки с яркими аппликациями и рисунками- новейший тренд, сегодняшней молодёжной моде. Комфортная повседневная одежда, из хороших, высокого качестватканей. Оптовые цены значительно ниже, розничных. Для владельцев бутиков- это неслыханно выгодное предложение. При покупке оптовой партии Ваш доход превысит все Ваши ожидания. ОдеждаFashion Up - шикарный универсальный товар, который на полках магазинов не залёживается.

Для любительниц спортивного стиля - безумно модные оригинальные спортивные костюмы, с фактурными вставками. Закупив оптом несколько видов, похожей по стилю одежды, Вы сможете комбинировать и комплектовать свой гардероб по своему усмотрению. Каждый день

Вы будете выглядеть по-новому и интересно. При этом потратите меньше денег, благодаря оптовым доступным ценам, на товар.
Платье - это самый важный атрибут женского гардероба, всегда был, есть и будет. Он как нельзя лучше подчёркивает женскую красоту, создавая элегантный образ. Уникальные модели платьев Fashion Up - не оставят равнодушными даже самых изысканных модниц. Коротенькие платья оригинального кроя - как нельзя лучше показывают женскую очаровательность. Летние сарафаны, разной длины- лёгкие, воздушные, идеально подчеркнут Вашу необыкновенность. Вы будете ловить на себе восхищенные мужские взгляды.

Купив одежду Fashion Up оптом - Вы только выиграете. Оформить заказ можно на сайте. Минимальный оптовый заказ составляет 5 единиц товара (различных брендов и категорий) для Украины и 10 единиц для России.

Для того чтобы осуществить покупку, прежде всего, выберите наиболее подходящий для Вас товар. Определите необходимое количество и цвет, после чего кликнув на кнопку «Добавить в корзину», Вы можете перейти к оформлению заказа.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения21.05.2016
Количество просмотров72
Статью добавил пользователь admin
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