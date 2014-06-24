Процедура управления кредитными рисками

Риск имеет место во всех сферах деятельности. При этом банковская деятельность является не исключением и постоянно сопровождается наличием определенных трудностей. Для правильного ведения кредитных операций разрабатываются соответствующая политика, позволяющая определить цели и задачи, стратегию и приоритеты при выдаче кредитов, а также тактика и меры, способствующие предотвращению или снижению уровня возможных рисков.

Деятельность банка имеет успех в том случае, если принимаемые им риски разумны и подконтрольны, а активы ликвидны, могут покрыть убытки и при этом приносить прибыль.

Факторы возникновения рисков

Кредит позволяет ускорить процесс формирования капитала, и это направление является основным видом деятельности банков. Руководство финансового учреждения должно не только знать меры по предотвращению возникновения трудностей, но и научиться эффективно управлять ими. Правильно разработанная методика позволит минимизировать происхождение рисков и обеспечит защиту активов. Управление кредитными рисками является одним из необходимых условий устойчивого развития любого банка.

Кредитный риск зависит от различных факторов и может наступить на любом из этапов операции.

1. Факторы, связанные с экономическим положением: общий спад, инфляция, несогласованность государственной политики, отсутствие развитой системы страхования и несовершенство законодательных актов.

2. Факторы, связанные с положением заемщика: слабое финансовое состояние, отсутствие прав на собственность имущества, искажение данных в отчетности, неэффективная работа с дебиторами.

3. Факторы, связанные с деятельностью банка: отсутствие стандартов и регламентов по проведению операций, неэффективная оценка возможностей заемщика по погашению долга, недостаточная правовая подготовка сотрудников, злоупотребление должностными обязанностями, слабое управление портфелем активов и искаженность данных учета по выдаваемым ссудам.

Пути предотвращения рисков

Управление кредитными рисками - это сложный процесс. Банки должны постоянно совершенствовать принятые процедуры с учетом экономических, государственных и рыночных изменений. Некоторые недостатки при кредитной операции могут повлиять на правильность принятого решения. Основными из них являются:

неэффективный контроль за процессом выдачи займов;

недостаточная информация о цели получения кредита;

неполная информация о гаранте или поручителе;

неполный пакет документов;

неполный анализ деятельности заемщика;

завышенная стоимость залогового обеспечения;

неэффективное распределение должностных полномочий.

Не стоит забывать, что максимально собранная информация и тщательный анализ представленных документов позволят принять правильное решение о выдаче ссуды.

В кредитной политике должны быть учтены все факторы, позволяющие сделать правильный выбор и препятствующие возникновению трудностей.

По материалам:

Компания Scorto - http://www.scorto.ru/