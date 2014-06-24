Процедура управления кредитными рисками

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Риск имеет место во всех сферах деятельности. При этом банковская деятельность является не исключением и постоянно сопровождается наличием определенных трудностей. Для правильного ведения кредитных операций разрабатываются соответствующая политика, позволяющая определить цели и задачи, стратегию и приоритеты при выдаче кредитов, а также тактика и меры, способствующие предотвращению или снижению уровня возможных рисков.
Деятельность банка имеет успех в том случае, если принимаемые им риски разумны и подконтрольны, а активы ликвидны, могут покрыть убытки и при этом приносить прибыль.
Факторы возникновения рисков
Кредит позволяет ускорить процесс формирования капитала, и это направление является основным видом деятельности банков. Руководство финансового учреждения должно не только знать меры по предотвращению возникновения трудностей, но и научиться эффективно управлять ими. Правильно разработанная методика позволит минимизировать происхождение рисков и обеспечит защиту активов. Управление кредитными рисками является одним из необходимых условий устойчивого развития любого банка.
Кредитный риск зависит от различных факторов и может наступить на любом из этапов операции.
1. Факторы, связанные с экономическим положением: общий спад, инфляция, несогласованность государственной политики, отсутствие развитой системы страхования и несовершенство законодательных актов.
2. Факторы, связанные с положением заемщика: слабое финансовое состояние, отсутствие прав на собственность имущества, искажение данных в отчетности, неэффективная работа с дебиторами.
3. Факторы, связанные с деятельностью банка: отсутствие стандартов и регламентов по проведению операций, неэффективная оценка возможностей заемщика по погашению долга, недостаточная правовая подготовка сотрудников, злоупотребление должностными обязанностями, слабое управление портфелем активов и искаженность данных учета по выдаваемым ссудам.
Пути предотвращения рисков
Управление кредитными рисками - это сложный процесс. Банки должны постоянно совершенствовать принятые процедуры с учетом экономических, государственных и рыночных изменений. Некоторые недостатки при кредитной операции могут повлиять на правильность принятого решения. Основными из них являются:
Не стоит забывать, что максимально собранная информация и тщательный анализ представленных документов позволят принять правильное решение о выдаче ссуды.
В кредитной политике должны быть учтены все факторы, позволяющие сделать правильный выбор и препятствующие возникновению трудностей.
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|Дата размещения
|24.06.2014
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