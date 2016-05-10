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Применение бетона в качестве основы для строительства

Основой любого строения является фундамент. Без прочного качественного фундамента здание долго не простоит. Самым популярным материалом для устройства фундамента считается бетон. Он выдержал длинную в истории проверку временем, и не утратил своей популярности со времён Древнего Рима. Кроме фундаментных работ бетон применяют для заливки подвальных стен, создания различных балок и перекрытий, монолитных участков. Также в строительстве любого здания используются перемычки железобетонные, Киев.

Выбор вида фундамента при строительных работах

Выбор фундамента всегда зависит в основном от характеристик грунта и выбранных материалов для строительства. В основном применяют такие разновидности:

  • Ленточный фундамент;
  • Столбчатый;
  • Плитный;
  • Свайный.

Название ленточного фундамента говорит само за себя. Он закладывается в виде ленты под все стены строения. Бетонную смесь можно заливать самостоятельно на месте, а можно использовать готовые фундаментные блоки, Киев. Этот вид завоевал наибольшую популярность.

Для лёгких строений обычно применяют столбчатый фундамент. В углах дома, в местах соединения стен и в местах с наибольшей нагрузкой устанавливают железобетонные столбы. Основное преимущество этого вида фундамента - экономичность.

Следующий вид фундамента – плитный (его иногда называют плавающим). Это связано с основным его применением на плавающих почвах. Его стоимость достаточно высока.

В местах, где применение бетонного фундамента затруднительно в связи с неустойчивостью почвы, поверхностным залеганием грунтовых вод и т.п., стоит использовать свайный фундамент.

Бетон для фундамента

Если Вы приняли решение заливать бетон в опалубку на месте, необходимо либо замешивать бетон собственными силами, либо заказать бетон с доставкой здесь http://s-beton.com.ua/3-beton_kiev.

В зависимости от используемого типа фундамента, готовят смесь. Одним из самых популярных является такое соотношения:

  • 1 ведро цемента (используют М400);
  • 3 ведра песка;
  • 6 ведер щебня;
  • вода.

Количество воды зависит от густоты бетонной смеси. В среднем ориентируются на соотношения, при котором на 1 ведро цемента берут 2/3 ведра воды.

Опытные строители утверждают, что чем бетон гуще, тем он более крепкий и качественный. На собственном строительном участке в распоряжении оказываются либо собственные руки, либо бетономешалка. С их помощью очень густой бетон смешать практически невозможно. Поэтому, как правило, в частном строительстве получают бетон средней густоты. При заказе готового бетона смесь будет вымешана более мощным оборудованием и уплотнена специальным вибратором. Например, у компании С-Бетон можно купить бетон, Киев или уже готовые бетонные изделия прямо с доставкой на Ваш участок (даже если речь идет о железобетонных перемычках http://s-beton.com.ua/6-peremichki_kiev). Это сэкономит Вам время и усилия, а также повысит прочность конструкции.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.05.2016
Количество просмотров73
Статью добавил пользователь admin
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