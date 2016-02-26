Преимущество фотообоев в интерьере

Хороший ремонт в доме – это залог домашнего уюта. Такую атмосферу тихой гавани можно создать своими руками, для этого необходимо лишь выбрать качественные строительные материалы. Интересным дизайнерским решением на сегодняшний день остаются фотообои.

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Каждый покупатель может выбрать свой индивидуальный дизайн и оформить интерьер в соответствии с собственными пожеланиями. Любую комнату в доме можно освежить, добавив яркий акцент на стену. Фотообои одинаково привлекательно смотрятся как в детской комнате, так и в зале. Главное, правильно выбрать рисунок и за остальным дело не станет.

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Почему многие выбирают фотообои?

Дело в том, что такой строительный материал имеет целый ряд своих преимуществ. Фотообоями обычно оформляется одна стена и по этой причине их всегда можно сменить и заменить на другой вариант. Яркая картина всегда поднимает настроение, особенно если изображено что-то запоминающееся. Идеально подходит под разные стили и притом это эконом вариант преобразить ваше жилище.

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