Преимущества одеял из верблюжьей шерсти

Ни для кого не секрет, что выбор качественного одеяла влияет на качество сна. Наполнитель такого изделия должен быть натуральным и долговечным. Верблюжья шерсть является оптимальным вариантом и используется с такой целью уже довольно долго. Ведь данный материал обладает множеством полезных свойств.

Основные виды

Перед тем, как купить одеяло, нужно определиться, какой тип изделия выбрать. Данная постельная принадлежность может быть:

С закрытой шерстью, а наполнитель упакован в тканевой чехол (каростеп, стеганное или кассетное);

С открытой (меховое или тканевое).

При покупке закрытого типа изделия нужно обращать внимание на качество его чехла, ведь ткань должна быть натуральной и прочной. Самыми востребованными материалами считается шелк, сатин и тик, ведь они отличаются воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, отличной терморегуляцией.

Почему именно верблюжья шерсть?

Еще в Древнем Египте верили в целебные свойства шерсти верблюда. А древние греки с ее помощью избавлялись от многих недугов (ревматизм, заболевание спины и др.). Поэтому изделия с данного материала всегда пользовались огромной популярностью.

Чаще всего такие одеяльца изготавливают из пуха молодого верблюда, который состригают во время линьки животного. Верблюды живут в таких климатических условиях, где ночью холодно, а днем жарко. Поэтому отдых под таким одеялом принесет желаемый комфорт, как в холодную погоду, так и в теплую.

Также одеяла из верблюжьей шерсти обладают такими плюсами:

Износостойкость;

Терморегуляция;

Гигроскопичность;

Воздухопроницаемость;

Лечебные свойства;

Легкость и т. д.

При этом под целебными свойствами подразумевают:

Улучшение обмена веществ;

Снятие воспалительных процессов в организме;

Защита от воздействия электромагнитных полей;

Нейтрализация вырабатываемых организмом токсинов;

Снятие боли при радикулите, артрите или остеохондрозе и т. д.

Основным минусом такого наполнителя считается то, что он может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому аллергикам нужно отнестись с осторожностью к такой покупке.

Грамотный уход – залог долговечности

Верблюжье одеяльце нуждается в постоянном проветривании и просушивании на открытом воздухе. Стирать его рекомендуется вручную при температуре около 30̊С, при этом не отжимая и не выкручивая. Сушить шерстяную вещь нужно в расправленном виде, а вот гладить ее вообще не рекомендуется.

Хранить такую постельную принадлежность необходимо в сухом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, но которое хорошо проветривается. Выполняя такие условия ухода, можно обеспечить длительный эксплуатационный срок одеяла из верблюжьей шерсти.

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