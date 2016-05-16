Преимущества нержавеющей стали

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Латунные круги в Днепропетровске востребованы круглый год: их используют в машиностроении и других видах промышленности. Данный сплав обладает массой достоинств. Его легко обрабатывать, как в холодном, так и расплавленном состоянии. Круги используются для изготовления различных деталей к механизмам. Но гораздо востребованней в промышленности и строительстве нержавеющая сталь.
Появление металла
Нержавеющей стали всего чуть более ста лет. В январе 1915 года в одной из американских газет вышла статья о новом металле, который имеет красивый блестящий цвет, не тускнеет и не ржавеет. Сразу же новый сплав получил широкое применение в производстве посуды: ложки не ржавели от контакта с пищей и жидкостями, блестели. Конечно, статья рассказала о новом металле с запозданием. Уже в 1903 году одна из европейских компаний начала выпуск бритв из нержавейки. Если в первый год было продано лишь несколько десятков лезвий для бритв, то на второй год почти 100 тысяч изделий. Пользователи быстро увидели преимущества металла. На самом деле ещё в середине 19-го века одним из химиков было замечено, что соединение хрома со сталью хорошо противостоит ржавчине, поэтому металл подходит для производства посуды. Такая посуда была слишком хрупкой из-за большого количества хрома. Только в начале 20-го появился сплав с вхождением не только хрома, но и марганца, кремния, углерода. С тех пор пропорции практически не изменяются.
Достоинства сплава
Широко представлена нержавеющая труба на steelsukraine.com.ua, где её можно приобрести по самой приемлемой цене. Существует масса преимуществ нержавейки, среди которых отдельно стоит выделить:
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|16.05.2016
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|admin
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