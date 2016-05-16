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Преимущества нержавеющей стали

Латунные круги в Днепропетровске востребованы круглый год: их используют в машиностроении и других видах промышленности. Данный сплав обладает массой достоинств. Его легко обрабатывать, как в холодном, так и расплавленном состоянии. Круги используются для изготовления различных деталей к механизмам. Но гораздо востребованней в промышленности и строительстве нержавеющая сталь.

Появление металла

нержавеющая сталь киев

Нержавеющей стали всего чуть более ста лет. В январе 1915 года в одной из американских газет вышла статья о новом металле, который имеет красивый блестящий цвет, не тускнеет и не ржавеет. Сразу же новый сплав получил широкое применение в производстве посуды: ложки не ржавели от контакта с пищей и жидкостями, блестели. Конечно, статья рассказала о новом металле с запозданием. Уже в 1903 году одна из европейских компаний начала выпуск бритв из нержавейки. Если в первый год было продано лишь несколько десятков лезвий для бритв, то на второй год почти 100 тысяч изделий. Пользователи быстро увидели преимущества металла. На самом деле ещё в середине 19-го века одним из химиков было замечено, что соединение хрома со сталью хорошо противостоит ржавчине, поэтому металл подходит для производства посуды. Такая посуда была слишком хрупкой из-за большого количества хрома. Только в начале 20-го появился сплав с вхождением не только хрома, но и марганца, кремния, углерода. С тех пор пропорции практически не изменяются.

Достоинства сплава

Широко представлена нержавеющая труба на steelsukraine.com.ua, где её можно приобрести по самой приемлемой цене. Существует масса преимуществ нержавейки, среди которых отдельно стоит выделить:

  • длительный срок службы, который доходит до 40-50 лет;
  • гигиеничность. Структура металла цельная, а не пористая, поэтому на поверхности просто не могут собираться бактерии (при регулярной мойке). Поэтому нержавейка повсеместно используется в производстве посуды и домашней техники;
  • простота обслуживания. Достаточно регулярно мыть изделия, чтобы обеспечить им длительную эксплуатацию;
  • эстетичный вид. Листы материала используется в строительстве, отделочных работах, придавая конструкциям привлекательность;
  • устойчивость к коррозии. Это самое главное достоинство нержавеющей стали. Механические повреждения не приводят к ржавчине, так как плёнка оксида хрома быстро затягивает царапины.
Категория Рекламные статьи
Дата размещения16.05.2016
Количество просмотров60
Статью добавил пользователь admin
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