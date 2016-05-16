Преимущества нержавеющей стали

Латунные круги в Днепропетровске востребованы круглый год: их используют в машиностроении и других видах промышленности. Данный сплав обладает массой достоинств. Его легко обрабатывать, как в холодном, так и расплавленном состоянии. Круги используются для изготовления различных деталей к механизмам. Но гораздо востребованней в промышленности и строительстве нержавеющая сталь. Появление металла Нержавеющей стали всего чуть более ста лет. В январе 1915 года в одной из американских газет вышла статья о новом металле, который имеет красивый блестящий цвет, не тускнеет и не ржавеет. Сразу же новый сплав получил широкое применение в производстве посуды: ложки не ржавели от контакта с пищей и жидкостями, блестели. Конечно, статья рассказала о новом металле с запозданием. Уже в 1903 году одна из европейских компаний начала выпуск бритв из нержавейки. Если в первый год было продано лишь несколько десятков лезвий для бритв, то на второй год почти 100 тысяч изделий. Пользователи быстро увидели преимущества металла. На самом деле ещё в середине 19-го века одним из химиков было замечено, что соединение хрома со сталью хорошо противостоит ржавчине, поэтому металл подходит для производства посуды. Такая посуда была слишком хрупкой из-за большого количества хрома. Только в начале 20-го появился сплав с вхождением не только хрома, но и марганца, кремния, углерода. С тех пор пропорции практически не изменяются. Достоинства сплава Широко представлена нержавеющая труба на steelsukraine.com.ua , где её можно приобрести по самой приемлемой цене. Существует масса преимуществ нержавейки, среди которых отдельно стоит выделить: длительный срок службы, который доходит до 40-50 лет;

гигиеничность. Структура металла цельная, а не пористая, поэтому на поверхности просто не могут собираться бактерии (при регулярной мойке). Поэтому нержавейка повсеместно используется в производстве посуды и домашней техники;

простота обслуживания. Достаточно регулярно мыть изделия, чтобы обеспечить им длительную эксплуатацию;

эстетичный вид. Листы материала используется в строительстве, отделочных работах, придавая конструкциям привлекательность;

устойчивость к коррозии. Это самое главное достоинство нержавеющей стали. Механические повреждения не приводят к ржавчине, так как плёнка оксида хрома быстро затягивает царапины.