Преимущества карбоновых чехлов для iPhone 6

Современные разработчики мобильных телефонов и аксессуаров постоянно трудятся над созданием качественных гаджетов и надежной соответствующей защиты для айфонов. В производстве используются новейшие технологии и материалы, которые характеризуются повышенной прочностью и долговечностью. К таким материалом относится карбон, о защитных свойствах которого свидетельствует широкое применение в космической, строительной и промышленной индустрии. Защитные карбоновые чехлы помогаю сохранить айфон в целости и сохранности, защитить его корпус от механических повреждений. Карбоновые чехлы для iPhone 6 и 6s относятся к высокотехнологичным чехлам, которые имеют массу преимуществ над изделиями из пластика и металла. Главными преимуществами карбоновых чехлов относятся их легкий вес, тонкость и сверхпрочность.



По своему составу карбон состоит из нитей углерода, которые не рвутся благодаря специальной пропитке полимерной смолой. Относится к углепластикам, которые были разработаны еще в середине 20 века. Углепластиковые материалы способны выдержать многотысячную температуру, поэтому их применяют в ракетных двигателях, гоночных автомобилях. Сам карбон на 40% легче стали и на 20% легче алюминия.



Карбоновые чехлы для iPhone 6 относятся к недорогим и стильным аксессуарам, даже неокрашенный карбон имеет оригинальный внешний вид. Чехол оптимально объединяет стиль и функциональность, которым посвящены отдельные видео-ролики о разработчиков в интернете. Карбоновые чехлы устойчивые к царапинам, вмятинам, ударам, изломам и изгибам. Готовый чехол отличается строгим минималистическим дизайном толщиной менее 2 мм, при этом он выдерживает нагрузку до 27 кг.



Средняя стоимость карбонового чехла для продукции компании Apple составляет всего 35$, поэтому он доступен широкому кругу пользователей во всем мире. В ближайшем времени планируется выпуск чехлов белого, черного, желтого, золотого и розового цветов, которые подчеркнут оригинальность каждого айфона и его владельца. Все чехлы изготавливаются вручную, имеют индивидуальный рисунок, имитирующий любую ткань, эффект 3D и др. Покрытие не скользит в руке, устойчивое к воздействию ультрафиолета, поэтому со временем не выгорает, не темнеет и не теряет цвет.



Дизайн данных чехлов разработан в соответствии с дизайном iPhone 6, таким образом он обеспечивает полный доступ к функциям и элементам управления телефона. Устанавливается всего за несколько секунд, незаметен при эксплуатации, не деформируется со временем, защищает объектив камеры и разъемы. Конструкция чехлов состоит из задней крышки и бампера, который защищает боковые грани от трещин и сколов во время падений. Именно задняя крышка состоит из карбона, а бампер может изготавливаться из полиуретана, который прозрачный, упругий и устойчивый к разрывам.