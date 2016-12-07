Преимущества и недостатки водяных конвекторов Водяной конвектор – это отопительный прибор, работающий по принципу естественной или принудительной конвекции. В современных архитектурных решениях он нередко рассматривается как удачная альтернатива общепринятым радиаторам. И если раньше им интересовались как устройством, которое обеспечивает отопление в помещениях с большими окнами, сплошным остеклением либо в бассейнах, то сейчас он интересен из-за своей экономности. С повышением тарифов, многие задумались о смене отопительного прибора и об экономии. А конвектор как раз позволяет тратить на отопление в 2-3,5 раза меньше, чем обычная батарея. Достоинства водяных конвекторов К неоспоримым преимуществам конвекторов следует зачислить: эффективность работы, особенно у конвекторов с вентиляторами, достаточно высокая. До комфортной температуры прогреть помещение можно всего лишь за несколько минут;

для продуктивной работы конвектора достаточно всего 60° теплоносителя. Это говорит о его экономности;

компактность и эргономичность;

простота монтажа позволяет установить устройство быстро и аккуратно;

лёгкость в использовании;

приспособление имеет довольно легкий вес, поэтому его можно монтировать практически где угодно, даже в гипсокартонные стены или в мебель;

бесшумная работа;

безопасность;

приятный эстетичный вид и непримечательность в интерьере, что дает возможность вписать его практически в любую дизайнерскую задумку;

докупив регулятор и некоторые другие комплектующие, можно регулировать желаемую температуру воздуха в удобное время. Например, пока Вас нет дома, там будет поддерживаться одна температура, а когда есть, - другая. Это позволит Вам серьёзно сэкономить. Недостатки конвекторов Но у этих устройств есть и некоторые изъяны, и, чтобы не разочароваться в них после покупки и правильно сделать свой выбор, нужно обратить внимание и на такие моменты: вентиляция, как правило, приводит к запыленности помещений, поэтому она иногда становятся неудобной там, где находится много мебели;

довольно проблематичным является использование конвектора в комнатах, где предполагается вентиляция (например, санузлы), поскольку вентилятор будет вытягивать значительную часть от полученного тепла. Когда все «за» и «против» учтены, значительно проще сделать выбор. «Плюсов» здесь намного больше, но для каждого такая покупка довольно индивидуальна. В целом, это удобно и экономно, поэтому решение купить водяной конвектор было бы достаточно выгодным и рациональным.