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Преимущества и недостатки водяных конвекторов
Водяной конвектор – это отопительный прибор, работающий по принципу естественной или принудительной конвекции. В современных архитектурных решениях он нередко рассматривается как удачная альтернатива общепринятым радиаторам. И если раньше им интересовались как устройством, которое обеспечивает отопление в помещениях с большими окнами, сплошным остеклением либо в бассейнах, то сейчас он интересен из-за своей экономности. С повышением тарифов, многие задумались о смене отопительного прибора и об экономии. А конвектор как раз позволяет тратить на отопление в 2-3,5 раза меньше, чем обычная батарея.
Достоинства водяных конвекторов
К неоспоримым преимуществам конвекторов следует зачислить:
Недостатки конвекторов
Но у этих устройств есть и некоторые изъяны, и, чтобы не разочароваться в них после покупки и правильно сделать свой выбор, нужно обратить внимание и на такие моменты:
Когда все «за» и «против» учтены, значительно проще сделать выбор. «Плюсов» здесь намного больше, но для каждого такая покупка довольно индивидуальна. В целом, это удобно и экономно, поэтому решение купить водяной конвектор было бы достаточно выгодным и рациональным.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|07.12.2016
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|91
|Статью добавил пользователь
|admin
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