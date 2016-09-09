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Преимущества гирлянд на батарейках

В многообразии гирлянд на батарейках стоит разобраться в преимуществах  и недостатках такого вида декора новогодней елки и дома.

И так, гирлянда на батарейках бывает двух видов: 

1. Лента из проволоки со светодами, которые похожи на капли росы. 

2. Типичная светодиодная гирлянда с лампочками.

Источник питания у них - автономный. Как правило, это 2-3 пальчиковые батарейки. Срок эксплуатации батареек зависит от того, как часто вы будете включать гирлянду.

Возможные варианты декора гирлянд на батарейках

1. Отсутствие декора- просто голые светодиоды. 

2. Украшены светодиоды разными цветками. Это могут быть орхидеи, тюльпаны, васильки. Вот, например, такие гирлянды на батарейках из цветочков.

3. Украшены любыми элементами декора из бумаги или ниток. Все это завист от вашей фантазии. Ведь в случаи со светодиодными гирляндами можно не бояться за безопасность. Так как такие лампочки не дают света. 

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Гирлянду на батарейках можно использовать как: 

1. Ночник в детской

2. Декор стен на свадьбе

3. Дополнительный аксессуар уюта в комнате

4. Украшение костюма (можно сделать венок на голову, ремень, ожерелье)

5. Украсить можно руль автомобиля, велосипед и так далее.

6. Поместить ее на улице на дерево - тем самым подсветить дорожку домой или в магазин. 

Купить гирлянды на батарейках в Украине вы можете 2 видов: 

1. Уже готовые, однообразные и сомнительного качества из Китая.

2. Дизайнерские гирлянды ручной работы

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О том, какой вариант вам ближе - китайский однообразный или индивидуальный - выбирать вам. Но стоит помнить и о недостатках гирлянд на батарейках: 

1. Отсутствуют множества режимов мерцания светодиодов. Как правило, есть 1 статичный и 1 динамичный режим. 

2. Необходимость периодически менять батарейки. Хорошие продавцы батарейки дают в комплекте, но не всегда. И, в любо случаи, их рано или поздно приходится менять на новые. Таким образом, тратить время и деньги. 

3. При уменьшение силы батареек гирлянда начинает тускло светить. Но это заметно лишь тем, кто видел ее первоначальную яркость. 

Достоинства светодиодных гирлянд на батарейках 

1. Отсутствие зависимости от электричества

2. Дешевизна пальчиковых батареек

3.Возможность скрутить, переместить, замотать в любую форму гирлянду

4. Легко носить с собой. 

5. Можно взять на пляж, пикник, море, речку

6. Не вызывает ассоциации с Новым годом, поэтому можно использовать круглый год. 

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Категория Рекламные статьи
Дата размещения09.09.2016
Количество просмотров338
Статью добавил пользователь admin
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