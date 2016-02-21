Правильно подобранный матрас поможет справиться с бессонницей

Залогом хорошего самочувствия, а также высокой трудоспособности и жизненной энергии является полноценный здоровый сон. Все согласятся с мнением, что человек, который провел бессонную ночь, утром будет ''не в лучшей форме''. Его организм не получил отдыха, значит внешность будет выдавать усталость, а настроения радоваться новому дню не будет. У бессонницы – несколько поводов, но универсальным средством от нее является только одно: это ортопедический матрас. Врачи всего мира признают, что он способен бороться с нарушениями сна. Рассмотрим подробнее причины бессонницы. 1.Анатомически неверное расположение тела. Большинство потребителей интересует такой критерий ортопедического изделия, как возможность правильного расположения позвоночного столба и расслабление мышечной системы, вследствие чего организм полностью отдыхает. Каждый способен вспомнить, как много он переворачивается, когда не может подобрать комфортную позу для сна. Если вы станете обладателям кровати с ортопедическим матрасом, этого больше не будет. Ортопедическое изделие способно повторять контуры человеческого тела, не вызывая дискомфортного чувства. Помимо этого, вы избавитесь от болезненных утренних ощущений, когда отмечаются ломота, суставные боли. Данные факторы говорят о том, что вместо положенного отдыха позвоночник всю ночь продолжал работать. Именно поэтому стоит купить здесь матрас, и на следующий же день вы забудете об этих ощущениях. 2.Нарушения в системе кровообращения. Очень часто бессонница является следствием затекания участков тела (например, конечностей). Появляется судорога, сердце начинает биться учащенно, вам не хватает воздуха. Это симптомы являются признаком плохого кровообращения. Вам необходимо в магазин ортопедических матрасов. Подберите подходящую модель ортопедического матраса, обеспечив сосудистой системе нормальные условия, при котором они смогут выполнять свои функции. Некорректное расположение организма во время отдыха не допускает крови нормально циркулировать: сердце, а также конечности остаются без необходимого питательного вещества. Именно поэтому вы просыпаетесь ночью и не можете снова погрузиться в сон. 3.Недостаток питания мозга. В некоторой степени данная причина является продолжением проблемы, рассмотренной выше. Но в большинстве случаев эта она связана с таким заболеванием, как остеохондроз. Неправильно расположенная шея во время отдыха перекрывает доступ крови к головному мозгу. И в этом случае ортопедический матрас придет на помощь: без него вам не обойтись. Даже очень дорогие кровати не в состоянии подарить отдых человеческому организму, если позвоночный столб расположен неправильно. Качественные ортопедические мягкие матрасы призваны поддерживать его в анатомически необходимом положении, не допуская ''провалов'' отдельных участков. Рекомендация врачей – приобретать модели без пружинного блока: они являются эластичными по структуре. В качестве дополнительного атрибута для сна можно приобрести и небольшую подушку. Таким образом, подытожив, можно сказать, что кровать с ортопедическим матрасом станет хорошей альтернативой медикаментозного лечения, если перед вами встала проблема бессонницы. Желаем вам приятного отдыха и здоровья! Источник vammatras.kiev.ua