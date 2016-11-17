Правильный монтаж твердотопливных котлов

Перед тем, как преступить к непосредственному монтажу твердотопливного котла, будет нелишним разобраться в видовом разнообразии этих агрегатов. Сразу подчеркнем, что все твердотопливные котлы можно разделить по двум признакам: способу сгорания топлива и типу доступа топлива. Отдельного упоминания заслуживает разделение котлов на типы в соответствии с их функциональными возможностями. Агрегаты длительного горения. Переработка сырья в подобных системах основана на последовательном процессе горения, то есть сверху вниз. На практике это означает то, что даже одна закладка топлива способна гореть равномернее и дольше. Данное преимущество позволяет поддерживать необходимую температуру в помещении при минимальных затратах. Котлы с естественной тягой. Главной технической инновацией этого типа котлов является применение термостатического тягового регулятора. Но, процесс горения не поддерживается за счет искусственного нагнетания тяги. Агрегаты, функционирующие посредством принудительной тяги. В котлы монтируются вентиляторы, задача которых – подача в топку кислорода, который способен усилить процесс горения, а значит повысить температуру теплоносителя. Интенсивность вращения вентилятора регулируется с помощью автоматических средств контроля, благодаря чему пользователь котла получает возможность быстро менять температурный режим. Пиролизные генераторы тепла. Этот вид котлового оборудования наиболее сложный, но в тот же момент и самый эффективный. КПД пиролизных агрегатов приближается к показателю 100%. Работают они так. Сначала топливо горит в первичной камере с низким содержанием кислорода. В результате переработки образуется горючий газ, который сгорает во второй камере. Теперь, когда мы познакомились с разнообразием твердотопливного котлового оборудования, можно приступить к обзору механизма монтажа. Разделим весь монтаж твердотопливных котлов http://remgaz.od.ua/uslugi/tverdotoplivnye-kotly.html на пять этапов. Подготовительные работы. На этом этапе следует подготовить помещение котельной, провести тестирование работоспособности имеющихся узлов отопления и горячего водоснабжения. Необходимо также проверить готовность вентиляции к отводу отработанных газов. Монтаж. На этом этапе к работе привлекаются сразу несколько специалистов, так как любой, даже самый современный котел твердотельного типа, обладает внушительным весом. Как только оборудование установлено, места стыка с полом тщательно обрабатываются герметиком. Подключение к системе и ГВС. Первым делом подключается подача и обратка. После этого проверяются все соединения, запорная арматура и т.д. Устройство дымохода. Котел должен иметь дымоход подходящего сечения. Как правило, его изготавливают индивидуально, используя жесть. Завершающий этап. На заключительном этапе мастер проводит пуско-наладочные работы, тестирует работу системы в различных режимах.