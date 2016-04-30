Потрібна швидка юридична допомога? Заходьте до Протоколу!

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Багатьом з нас юриспруденція здається чимось недосяжним. Але раптом виникає ситуація, для вирішення якої потрібні саме юридичні знання. Їх з радістю надасть всім бажаючим український сучасний портал http://protokol.com.ua/. Цей ресурс створено з метою надання юридичної допомоги громадянам.
Сервіси порталу «Протокол»
На сторінках сайту ви знайдете масу інформації, яка стане в нагоді в складних життєвих випадках. Тут користувачу легко зав’язати прямі стосунки з юристом. До його послуг актуальний юридичний каталог. На порталі проводяться дискусії, обговорюють новини законодавства, тощо. Всі можливості упорядковано в окремих розділах.
Створіть на «Протоколі» свою власну тему. Для обговорення можна виставити персону, подію або якусь статтю в пресі.
Переваги порталу для користувачів і юристів
Коли потрібне професійне юридичне супроводження, зазвичай нема часу розібратися у великій кількості пропозицій. Портал пропонує відразу вибирати. У каталог внесено фірми, юристи та адвокати, які готові надати допомогу.
Всі етапи пошуку та оформлення стосунків здійснюються дистанційно через ресурс. Ви не витрачаєте часу на перемовини, зустрічі, пошук відзивів. Регулярно відвідуючи портал, ви будете в курсі останніх змін в сфері права. Новини порталу завжди достовірні та актуальні.
«Протокол» є корисним і для юристів. Тут фахівець отримує більше можливостей знайти клієнтів. Юридичний каталог на ресурсі http://www.protokol.com.ua/ створює для кожного юриста динамічний рейтинг. Цей показник не може стати штучним, адже його формують відзиви користувачів послуг.
Залишайте на сайті свої відгуки щодо поточної роботи. Виставляйте оцінку, навіть якщо вона негативна. Ваша відвертість допоможе покращити зміст інформації, інтерфейсу та сервісів ресурсу.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|30.04.2016
|Количество просмотров
|54
|Статью добавил пользователь
|admin
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