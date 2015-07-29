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Потенциал и перспективы развития онлайн-страхования в Украине и за рубежом

На мировом рынке страховых услуг используются две основные модели в обслуживании клиентов. В традиционной форме работают бренды высокого класса, где за основу берется качество сервиса и учет индивидуальных условий. Модель бюджетного сегмента предлагает прямые продажи стандартных продуктов, быстрый и несложный способ получения услуги. Темпы роста продаж в этих моделях стабильно высоки и потенциал далеко не исчерпан.

Очередной мировой экономический кризис вынуждает бизнес учитывать возрастающую чувствительность клиентов к рыночной цене продуктов. Именно этот показатель стал основным стимулом к развитию интернет-услуг в сфере страхования. 

Смысл онлайн страхование в Украине

В Украине страховой продукт выбирается клиентом на основании онлайн консультаций и описания условий страховых продуктов на сайте www.ukrfinservice.com.ua и ему подобных в сфере туризма, автострахования ОСАГО, полисов "Зеленая карта" и страховании недвижимости . Полный цикл продажи, начиная от расчета стоимости и заканчивая оформлением полиса, проводится без прямого участия специалистов. Выбор формы оплаты и способа доставки тоже остается за клиентом.  Проверить состояние договора или подать заявление о страховом случае можно в личном кабинете на сайте компании.

По оценкам экспертов, указанные факторы заставят уходить с рынка мелкие страховые компании, в большей своей части обслуживающих клиентов, которые цену продукта считают решающим фактором покупки. Они занимаются массовыми, наиболее востребованными и относительно дешевыми услугами: страхованием жизни, имущества или автомобилей.   

Дольше других в привычных каналах продаж задержатся крупные корпоративные клиенты, предпочитающие прямые контакты со своими персональными страховыми агентами. Особенно в случае необходимости рассмотрения сложных страховых претензий.

Зачем нужна электронно-цифровая подпись?

Важной деталью в развитии страхования в сети интернет стало совершенствование инфраструктуры для обслуживания электронно-цифровой подписи. Страховые компании избавились от необходимости доставлять их курьером или в бумажном варианте, а могут отправлять полисы заказчикам напрямую по электронной почте.

Безусловно, онлайн-продажи будут развиваться, поскольку пока нет альтернативы таким весомым аргументам как скорость совершения сделки и низкой стоимости ее обслуживания. Кроме того, обслуживание в интернет-сети позволяет увеличить количество и качество специальных акций для массового сегмента за счет существенного снижения затрат на размещение информации на сайте компании, по сравнению с печатной рекламой. 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения29.07.2015
Количество просмотров109
Статью добавил пользователь admin
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